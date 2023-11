A képviselő-testület a tanácskozás során arról is határozott, hogy a korábban postaként szolgáló mátravidéki erőműi ingatlant hasznosítják, a városon átvezető kerékpárúton pedig a selypi utcák – Lőcsei, Pozsonyi, Mikszáth, Táncsics – torkolatánál lévő, megrongálódott átereszeket rendbe tetetik. A víznyelő rácsokat, amik veszélyeztetik a gépjárművek haladását is, vasalt betonelemekkel váltják ki. Határoztak arról is, hogy a Mátravidéki Erőmű lakótelepére gépjárműtárolókat terveztetnek, amiket elkészültük után a helyiek bérelhetnek vagy megvásárolhatnak.

Friss információ, hogy ismét filmet forgatnak a selypi városrészben, mégpedig a város területén – volt a cukorgyárral szemben –, aminek egy részét összesen 200 ezer forintért bérbe adja az önkormányzat. A november 19-e és 22-e közötti esetleges lezárásokról még nem kaptak értesítést a helyiek. Emlékezetes, hogy a nyáron már zajlott hasonló esemény a településrészen, akkor hosszabb-rövidebb ideig korlátozták nemcsak a személy-, de a gyalogosforgalmat is.