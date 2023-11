Másnap arról számoltunk be, hogy Makláron délelőtt fél 10-kor robbanásszerű hangot hallottak az egész településen. Az obszervatórium szerint ekkoriban Bükkzsérc és Cserépfalu mellett a voltak kisebb, 1-es erősségű földmozgások, de máshol is jelöltek ilyet a Bükkben. Azóta folyamatosan vannak kisebb rengések a térképen, november 17-én, 18-án, 21-én is van jelölés.