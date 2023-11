– Az útépítési munkáknak soha nem lesz vége, hiszen terveink vannak még bőven – mondta Horváth László, országgyűlési képviselő pénteken a felújított 2415 Verpelét-Sirok út átadóján. – Meg kell becsülni minden elkészült kilométert, mert sok helyen várják még a vidéki utak megújulását, hogy méltó legyen a településhez és biztonságosabban lehessen közlekedni rajtuk. Minden szakasz fontos, de nekünk pedig figyelnünk kell arra, hogy a beruházások a térség életet minél hatékonyabban szolgálják. Köszönöm az együttműködést, jobb partnert nem is kívánhattam volna mint a Magyar Közút és a települések polgármesterei – tette hozzá.

Sivák László, Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei fejlesztési és felújítási osztályvezetője ismertette a műszaki adatokat, s elmondta, a Magyar Falu Program forrásból 3,6 kilométeren zajlott a kivitelezés.

– Összesen 280 millió forintból két rétegben, 4 ezer 200 tonna aszfalt került az útba. Padka épült, felfestések kerültek az útra és a vízelvezetők karbantartása is megtörtént. A társaság szeretné folytatni a térségben az útfelújítási munkákat amennyiben a forrás rendelkezésre áll. Köszönjük az országgyűlési képviselőnek a segítséget, kollégáimnak a munkát. Mindenkinek balesetmentes, az út és látási viszonyoknak megfelelő közlekedést kívánok – emelte ki Sivák László.

Flesch Gabriella, Tarnaszentmária polgármestere hangsúlyozta, a kicsi település életében fontos minden felújítás.

– Hálás vagyok a kormánynak a beruházásért, hiszen ezen az úton nagy az átmenő forgalom. A lakosság visszajelzése szerint kisebb lett a zajszint, örömmel fogadták a felújítást. Köszönjük ezt Horváth Lászlónak és a Magyar Közútnak is – fogalmazott.

Tuza Gábor, Sirok polgármestere kiemelte, sokszor valóban nagyobb az út forgalma mint 24-es főútnak, hiszen olyan területeket közölt össze, amelyek kereskedelem, idegenforgalom és turizmus szempontjából is fontosak.

– Közlekedési szabályok betartása fontos, sajnos gyakori a relatív gyorshajtás, s nagy tömegű járművek is közlekednek erre, így biztonságot jelent az új, minőségi aszfalt. Van itt egy balesetveszélyes szakasz Tarnaszentmária és Kőkútpuszta között ahol gyakori volt a fennakadás. Remélem, hogy a fennmaradó majd' 2 kilométer is megújul. Úgy érzem, hogy a vidékre a kormány sokkal nagyobb figyelmet fordít mint az előzőek. Azt érezzük, hogy a vidéki emberek is fontosak, nem csak a városban élők. ez valahol azért is fontos, mert a kistelepüléseknek sokkal több, s persze más jellegű problémáik is vannak, s erre figyel Magyarország Kormánya – mondta, majd megköszönte a közűt, az országgyűlési képviselő munkáját.

A megújult útszakasszal párhuzamosan jelenleg is zajlik a tarnamenti kerékpárút építése. Az átadón elhangzott, a munka rendben halad, s közel 60 százalékos készültségnél járnak: a kivitelező nagyon rugalmas, folyamatosan dolgoznak azokon a szakaszokon ahol lehetséges a munka. Most éppen azokon az erdős területeken, ahol korábban nem volt lehetséges.