Oldalukon azt írják: Spórolunk, s nem szeretnénk bezárni a télen. Ezért aztán a Házat nem fűtjük túl, 20-21 fok lesz. Lesz tea, és a hőérzetet emberi erőforrásokkal, főleg érzelmekkel és közösségekkel oldjuk meg, de mivel kuckózni amúgy is alap télen, kérjük, hogy adjatok a Háznak 1-2 (több) tiszta, kimosott, emberi használatra alkalmas plédet. Az újnak örülünk, de a használt is megteszi, legkirályabb a karácsonyi kockás-rénszarvasos-télapós. Legalább ötvenet szeretnénk gyűjteni, hogy a fázósabbak se fázzanak egy nagyobb rendezvény alatt se. Adni jó, és a meleg takaró is jó - írják. Nyitvatartási időben, kedden, szerdán, csütörtökön 12-18 óra között adhatók le a takarók.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstck.)