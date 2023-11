A napokban új és modern mosdóhelyiségeket adtak át a Recski Jámbor Vilmos Általános Iskolában, ahol jelenleg mintegy százötven gyermek tanul. Korszerű laptopok, értékes tanszercsomagok, energiatakarékos LED lámpatestek és a most átadott mosdóhelyiségek is részei azoknak a több, mint százmillió forintos beruházásoknak, amelyeket az intézmény az utóbbi időszakban elnyert - közölte portálunkkal a Hatvani Tankerületi Központ.

Mint írják, számos különböző felújítás és fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban Recski Jámbor Vilmos Általános Iskolában és a mátraderecskei, illetve a mátraballai telephelyeiken. Ezzel kezdte köszöntő beszédét a Hatvani Tankerületi Központ igazgatója. Kozmáné Derda Edit a recski iskola legújabb beruházásának átadóján elmondta, hogy a közös munka hozhat igazi sikereket.

– Hiszem, hogy a kormány, a tankerület és a település vezetése együtt tudja megvalósítani a feltételeket ahhoz, hogy diákjaink nap mint nap örömmel jöjjenek az iskolánkba, és a kor kihívásainak megfelelően motiváltak legyenek a tanulásra! A tornateremtető és a most elkészült mosdók együttes értéke több mint tíz millió forint volt. A korábbi Magyar Falu pályázatban Recsken, Mátraderecskén, Mátraballán nyolcvan millió forintos felújítás valósult meg az intézményekben. Az elektromos hálózatot is fejlesztették a recski iskolában, LED lámpatesteket, új kapcsolókat szereltek fel. Ennek a támogatásnak az összege közel negyven millió forint – ismertette a tankerület igazgatója.

Hozzátette, hogy idén szeptemberben ötvenkilenc recski és nyolc mátraderecskei diák kapott magas minőségű tanszercsomagot. S éppen a napokban érkezett meg ide tizenhárom darab laptop, amelyeket a hetedik osztály hamarosan használatba is vehet. Továbbá, ha november végéig az ötödik és hatodik osztályosok szülei is regisztrálnak, jövő tavasszal az iskola minden felsősének jut laptop, amely a tudatos használat mellett, a digitális kompetencia fejlesztésben is nagy segítséget nyújt.

A megújult mosdó helyiségek ünnepélyes átadóján szót ejtett arról is, hogy jövőre nézve is vannak izgalmas tervek, ugyanis egy folyamatban lévő pályázat tervezete szerint több százmillió forint értékben a recski iskola épületének teljes felújítása is megtörténhet.

Lévainé Ignácz Krisztina, az iskola igazgatója köszöntőjében elmesélte, hogy a gyerekek nagyon örülnek az új mosdó helyiségeknek és a mozgásérzékelős lámpák is sokuknak jelent újdonságot.

"Olyan, mintha szállodában lennénk! – ezt mondták nekem a gyerekek, amikor birtokba vették a korszerű mosdóhelyiségeket és azóta is luxus-mosdóként emlegetik. A gyorsan jött segítség pedig duplán számít, mondják, ezért pedig külön köszönet jár a fenntartónak. Mindannyian örülünk, kicsik és nagyok egyaránt ennek beruházásnak is, reméljük, hogy az elkövetkező nagy projekt az egész iskolaépületünk felújítása lehet!" – fogalmazott az iskola igazgatója.