Az óraátállítást követően rövidülnek a nappalok, hosszabbra nyúlnak a sötétben töltött órák. Az elkövetkező napokban, hetekben téli üzemmódra kapcsol a szervezetünk is. Kevesebbet mozgunk, kevesebbet tartózkodunk a szabadban, a táplálkozásunk is megváltozik. A hiányt vitaminokkal próbáljuk pótolni. Dr. Kristofori György, Sirok háziorvosa, portálunk állandó tanácsadója szerint a téli hónapokban ezekből is a legfontosabb a D-vitamin.

Néhány éve arról számoltunk be, hogy egy kutatás szerint hazánkban a tél végére a lakosság 95 százaléka D-vitamin-hiánytól szenvedett. Ez az arány mára kissé változott, pozitív értelemben. Egyre többen tudatosan építik be étrendjükbe. Szakemberünk szerint a ködös, fagyos napokon, az influenzaszezon előtt több mint ajánlott az alapvitamin szedése.

E cikk megírása előtt rövid közvélemény-kutatást végeztem szűkebb környezetemben. A kérdésre, hogy ki szed rendszeresen D-vitamint, sokan válaszoltak igennel, de nem elegen. A többség ugyan tud arról, hogy mennyire fontos lenne, azonban a háztartási kiadások emelkedése miatt sokan úgy döntenek, hogy erről a luxusról talán le lehet mondani.

Érdekes módon a kisgyermeket nevelő szülők körében jóval többen figyelnek ennek pótlására. Számukra fontos, hogy minden eszközzel erősítsék gyermekük immunrendszerét. Kristofori doktor saját praxisában a csecsemőknek két cseppnyi - 800 egység - mennyiséget ajánl, a serdülőknél pedig legalább ezer egységnyit naponta.

Három éve a Semmelweis Egyetem kutatócsoportja által elvégzett első országos, reprezentatív kutatás szerint a tél végéhez közeledve a magyar lakosság 95 százaléka szenved D-vitaminhiányban. Azóta némiképp változott a szemlélet, egyre többen iktatják be a napi rutinba a D-vitamin szedését, s ezt nagyon jól teszik. Ennek hiánya ugyanis csonttörékenységet, izomerő-csökkenést és fáradékonyságot is okozhat. A D-vitamin fontos szerepet tölt be a kalcium-anyagcsere szabályozásában, a csontsejtek osztódásában, az immunrendszer működésében és a daganatos megbetegedések megelőzésében. A többi vitaminnal ellentétben saját receptorral is rendelkezik, aminek kiemelt szerepe van a gyulladásos folyamatok szabályozásában – fűzte hozzá a Semmelweis Egyetem I. számú Belgyógyászati és Onkológiai Klinika munkatársa, Szili Balázs.

Kristofori doktor elmondta, az elkövetkező időszakban kiemelt fontosságú az alapvitamin pótlása. Napokig ködös, párás időjárásra kell számítanunk, tehát a természetes napfényhez minimális adagban sem jutunk hozzá. A fűtési szezonban rontja az összképet a levegő rossz minősége. Küszöbön a szokásos influenzajárvány is, tehát az immunrendszer erősítésére is igen nagy szükség van, minden életkorban.

Elmondta, a felnőtteknek naponta már 2-3 ezer nemzetközi egységnyi, (NE) D-vitamint javasolnak az orvosok. Ugyanis D-­vitaminra van szüksége a csontozatunknak, a fogainknak, de a krónikus betegségekben, cukorbetegségben, magasvérnyomás-betegségben, gyomorbetegségben szenvedőknek is alapvitaminja kellene hogy legyen a D-vitamin. A várandós édesanyáknak létfontosságú a szedése, mivel fantasztikus immunerősítő hatása van, és számos betegség megelőzhető, kivédhető rendszeres szedésével. A csecsemőknek, kisgyermekeknek is ajánlott a napi ezer NE D-vitamin-pótlás. A téli hónapokban a kedélyállapotunkat is jelentősen befolyásolhatja a szedése. A túlsúlyosoknak a napi 4000 egység is bátran ajánlható.