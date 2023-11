A csapat szeretné, hogy a gyermekágyi depresszió ne legyen többé tabu. Céljuk elérése érdekében egy tájékoztató rövid filmet készítettek, melyben amellett, hogy körbejárják a gyermekágyi depresszió jeleit és a kialakulását növelő kockázati tényezőket, olyan megoldásokról is szó esik, melyek segíthetnek akár a probléma elkerülésében, akár depresszióból való felépülésben. Novemberi ingyenes programjaiknak középpontjában is ez a téma áll, prevenciós előadásuk után szeretnék, ha a várandósok, jövőbeli nagymamák, apukák is felkészültebben néznének a szülés utáni időszak elé, az anyakörük pedig a friss édesanyák számára biztosít egy megtartó és megértő közeget.

A program részeként a felmerülő nehézségekkel kapcsolatban az érintett anyukák novemberben ingyenes konzultáció alkalmával fordulhatnak pszichológushoz.

– Egy gyermek érkezése nagy változásokat hoz mind a szülők egyéni életébe, mind a párkapcsolatba, mind a családi dinamikába, s ez nem mindig könnyű. A szülés utáni pár napban az anya szervezete, hormonrendszere óriási átalakulásokon megy keresztül. Fontosnak tartjuk, hogy filmünk segítségével mindenki számára felismerhetővé váljon, mi az a határ, amikor már a friss szülőnek szakmai segítségre van szüksége. A hangulatingadozás, a fáradtságérzet, a kimerültség szinte természetes velejárója a kezdeteknek, ezt az állapotot nevezzük baby bluesnak vagy szülés utáni szomorúságnak, melyet sok anya megtapasztal. Azonban, ha az előbb felsorolt tünetek tartósan fennmaradnak, és félelem, aggódás, szomorúság, ingerlékenység, étvágytalanság, elszigetelődés, bezárkózás, kedvetlenség, alvásproblémák, esetleg öngyilkossági gondolatok társulnak hozzájuk, már gyermekágyi depresszióról beszélünk, és ilyenkor szakmai segítségre van szükség – mondta el portálunknak Kardos-Szabó Zsófia.

Novemberben ingyenes programokra várják az érdeklődőket

Forrás: Beküldött

A szakember kitért rá, hogy szeretnék, ha kampányunk eredményeképp ez az állapot kikerülne az árnyékvilágból, az érintettek mernének róla beszélni védőnőnek, háziorvosnak, dúlának vagy pszichológusnak.

Vallják, hogy mindehhez társadalmi szinten is szükség van az ismeretekre, megértésre, elfogadásra, hogy köztudottá váljon: a szülés utáni depresszióról a szülők nem tehetnek, nem azért alakul ki, mert nem szeretik a babájukat vagy nem lennének alkalmasak a szülői szerepre. Ha kevés a segítség, anyagi vagy párkapcsolati problémáik vannak, nehéz várandósság vagy traumatikus szülés van mögöttük, nagyobb az esély, hogy a depresszió tünetei jelentkeznek.

Fontosnak tartják, hogy a szülői szerepre készülő családokat már a kezdetektől egy olyan megtartó szakmai csapat, közösség vegye körül, mint amilyen az egri Méhvirág Központ csapata is, mely nem csak szakemberekből, de támogató anyaközösségből is áll.

A programkoordinátor megjegyezte, a projekt elindításához az anyagi hátteret az Egri Közösségi Alapítvány nyertes pályázata biztosította, s a kezdeményezés folytatásához adománygyűjtést szerveznek decemberben.

A szervezők bíznak benne, hogy a filmmel több figyelmet és gondoskodást kapnak a családok a gyermekágyas időszakban, hogy az anyák kikerülhessenek a fényre. A tájékoztató film itt megtekinthető.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)