Az elmúlt évek alatt több helyen több fajta karácsonyfa is állt Egerben a Dobó téren. Most a tavalyihoz hasonlóan a Minorita templom előtt áll a 12 méteres, 2 tonnás fenyő, mégpedig egy ezüst tűlevelű érkezett Maklárról. A közösségi médiában többen is kifogásolták, hogy a fa a templom előtt áll, mások szerint viszont jobb helyen nem is lehetne. A karácsonyfát már elkezdték díszíteni, de várhatóan szerdán fejezik be.

A tér és a fa tavaly

Fotó: Beküldött

Tavaly egy 15 méter magas lucfenyőt szállítottak még november első felében a Dobó térre az egri Tulipánkert utcából, s már akkor is a templom előtti részen állt a karácsonyfa.

Eger Advent 2021

Fotó: Berán Dániel

2021-ben egy szintén 15 méteres, de ezüstfenyő díszlett - akkor a tér nyugati oldalán állították fel. Ekkor kapott helyet itt utoljára a fa, előtte szinte mindig a tér szélén díszítették a karácsonyfát.

A 2020-as karácsonyfa

Fotó: Huszár Márk

2020-ban a pandémia alatt kissé rendhagyó volt az advent, elmaradtak a vásárok Egerben is, a tömzsibb, 10 méter magas ezüstfenyő magában állt a tér nyugati oldalán.

2019 karácsonyfája

Fotó: Huszár Márk

Ugyanitt állt 2019-ben is a fa, akkor egy magas és sudár lucfenyő lett a város karácsonyfája.

A dobó tér és a fa 2018-ban Fotó: heol.hu

Talán sokan emlékeznek rá, hogy 2018-ban karácsony előtt a viharos szél miatt 2 fát is fel kellett állítani a téren, az első ugyanis már az állítás utáni napon a földön hevert. A kidőlt fát hamar sikerült pótolni, délutánra a helyére is került az új karácsonyfa. Ennek apropóján kiderült, hogy mindig készülnek egy pótfával.