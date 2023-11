Az elmúlt tizenöt év két legnehezebb évét tudhatja maga mögött a kerecsendi önkormányzat, annak ellenére, hogy számos fejlesztés megvalósult a településen. A minapi közmeghallgatáson - enyhén szólva is gyér érdeklődés közepette - számolt be Sári László polgármester az elért eredményekről és a jövő évi szerény tervekről. Elmondta, az idei évben megkezdte a működését az új bölcsőde, amely népszerű a lakosság körében. Több településről is jelezték, hogy szeretnék ide beíratni gyermekeiket. Az egyéb önkormányzati fenntartású intézmények is vonzóak. Jól és eredményesen működik a Berekerdő Óvoda, a Világítani Fogok Egyesület és az önkormányzat által fenntartott és támogatott gyermekház és a Jelenlét Pont nagy segítséget jelent a hátrányos helyzetű családoknak.

Számos intézmény újult meg az elmúlt években. A háziorvosi rendelő, az orvosi szolgálati lakás, a korszerűbb körülmények között működő közösségi ház a lakosságot szolgálja. Megújultak a buszvárók, és környezetük, a település útjain, járdáin elvégezték a legfontosabb kátyúzási, javítási munkákat.

A nyertes pályázatok kivitelezése azonban nem volt egyszerű. Mivel az inflációból eredő emelkedő árakat saját erőből kellett pótolni, mára a helyhatóság kasszájából legalább 15 millió forint forint hiányzik az ez évre tervezett költségvetéshez képest.

Két nyertes pályázat is megvalósításra vár. A Füzesabonyi úti csapadékvízelevezetési rendszer, valamint az ipari park teljeskörű közművesítése a rengeteg adminisztrációs teendő miatt egyelőre csúszik. Ez utóbbi jelentené a település számára az igazi kiutat, hiszen a befektetői érdeklődés nem lankadt.

A falu vezetője külön méltatta a polgármesteri hivatal, illetve az önkormányzati intézmények munkatársainak lelkiismeretes, magas színvonalú munkáját, amelyet jó lenne anyagilag is elismerni. A helyi civilszervezetek munkájáról szólva kiemelte a két helyben működő polgárőrség, a Csak Egy Lépés Egyesület, az egyházközség, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységét. A közbiztonságról szólva jónak ítélte azt a tendenciát, hogy mára megszűnt a településen a munkanélküliség. Csak az nem dolgozik, aki nem akar. A bűncselekmények száma is megritkult, köszönhetően a két megbízható körzeti megbízott állandó jelenlétének. A kisebb értékben elkövetett lopások száma azonban sajnálatos módon gyarapodott. Ennek oka a partidrogok fékezhetetlennk tűnő terjedése. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, első sorban a szülők felelőssége, hogy kiskorú gyermekeiket távol tartsák ezektől a szerektől.