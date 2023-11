Arról is beszámoltak, hogy a Minczér Gábor által részletezett beruházásnak csupán egyik része volt a garzonház ideiglenes fa előtetejének megépítése. A munka további részét képezte a garzonház és a teljes korlátrendszer balesetvédelmi vizsgálata, úgynevezett végig „kopogózása”, sérült részeinek eltávolítása és deponálása is, amiről úgy tűnik az alpolgármester megfeledkezett szerintük.

– Ha és amennyiben az alpolgármester által most „túlárazottnak” minősített beruházás kapcsán kérdések merültek fel az önkormányzatnál, úgy felesleges hangulatkeltés és a sajtóhisztéria korbácsolása helyett javasoljuk, hogy forduljon bizalommal a hivatal városüzemeltetési irodáját jelenleg is vezető Korsós Lajosné, korábbi EVAT Zrt. vagyongazdálkodási divízióvezetőhöz, aki az érintett beruházást aláírásával műszakilag jóváhagyta és ellenjegyezte az EVAT Zrt. részéről. Mindezeken túl arra kérjük , hogy a hasonló félreértések és az ebből fakadó kellemetlenségek elkerülése érdekében a jövőben legyenek szívesek válaszolni a cégünk által Önöknek megírt levelekre és megküldött egyeztetési kezdeményezésekre. Javasoljuk azt is, hogy máskor körültekintőbben tájékozódjon egy-egy adott, cégcsoportunkat is érintő városi ügyben – fogalmazott a közleményben az EVAT.