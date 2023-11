Mi beérjük idén egy kis libaszárnytővel is. Ehhez már 1800 forintért is hozzájuthatunk. Sajnos sok helyen nem kapható, vagy pillanatok alatt elkapkodják. Az is igaz, hogy a csont többet nyom a mérlegen, mint a rajta lévő hús, de most nem a hús mennyisége számít, hanem az íze. Márpedig szárnytőből is lehet jó levest, illetve sültet készíteni. Néztünk hozzá egy kis libahájat is a sütéshez. Ebből fél kilót vettünk 1700 forintért. Mire megvettük a szükséges leveszöldséget, illetve az ilyenkor elmaradhatatlan lilakáposztát, burgonyát, petrezselymet a körethez, közelítettünk a tízezer forintos lélektani határhoz, amit egy szerény libalakomára szánunk.

Az ünnephez közeledve a napokban már az akciós termékek is a pultokba kerülnek is, ami azt jelenti, hogy egy-két százasasal olcsóbban kínálják a libahúst.

Friss információ, hogy a madárinflueza-járvány után ismét magára talált a hazai lúdágazat, az év második felében nagy lendületet vett a hízott liba felvásárlása és a vágás is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) napokban közzétett körképe szerint a közelgő Márton napon kiváló minőségű magyar libahús és libamáj kerülhet a hazai fogyasztók tányérjára.

A madárinfluenza-járvány két, egymást követő hulláma miatt 2023 első felében az utóbbi évek legalacsonyabb mennyiségét állította elő a lúdágazat, az év második felében azonban ismét felfutóban van a termelés, így remélhetőleg a közelgő Márton napon sem lesz hiány a hazai libahúsból – írták.