Gyöngyösön a helyi iparűzési adóból mintegy 3,8 milliárd forint bevételre számít jövőre az önkormányzat, adta hírül a városháza. Közlésük szerint erről is tájékoztatta a képviselőket a csütörtöki testületi ülésen Kovács Róbert, az önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság igazgatója. Mint az a pénzügyi igazgató előterjesztésből kiderül, jövőre várhatóan közel százmillió forinttal kevesebb folyik majd be az önkormányzat adószámlájára az idei évi bevételnél. Az előterjesztés azt is bemutatja, hogy 2023-ban összesen 516 helyi vállalkozó részesült mentességben, ami közel 7 millió forintos adóelengedést jelent. Jövőre ez 544 vállalkozót érint, miközben a vállalkozó háziorvosok továbbra is 50 százalékos adókedvezményre lesznek jogosultak.

A városháza beszámolt arról is, hogy számos gyöngyösi mentesül a kommunális adó megfizetése alól is, 2015 óta ugyanis a 70 éven felülieknek nem kell megfizetniük az adót. Ez a mentesség a lassan mögöttünk hagyott évben mintegy 3800 gyöngyösit érintett, akik összesen több mint 37 millió forint adó megfizetése alól mentesültek. Jövőre több mint 4000 ingatlantulajdonos és családjaik megélhetését könnyíti ilyen módon az önkormányzat. Kommunális adóból egyébként 2023-ban 123 millió forint bevétele volt az önkormányzatnak, amely 2024-ben 118 millió forint bevételt prognosztizál.

A közlemény szerint a többi adónem, az építményadó és az idegenforgalmi adó esetében jelentős bevétel-változással nem számol az önkormányzat. Az előbbiből a 2023-asnak megfelelő 611 millió, míg az utóbbiból 145 millió forint bevétellel terveznek jövőre.

A helyi adók mértéke egyébként 2014-től egészen 2022-ig évről évre csökkent, az előző évben azonban a vállalkozások bizonyos helyi adóterhei kis mértékben emelkedtek, tette hozzá a városháza. A pénzügyi igazgatóság jövőre a helyi adók mértékének sem az emelését, sem a csökkentését nem javasolja, vagyis az adók jövőre változatlanok maradhatnak Gyöngyösön, áll a közleményben.