Novemberben madárijesztő készítő versenyt hirdetett Atkáron az Árnyaskert Óvoda, tájékoztatta portálunkat Sándorné Deme Henrietta intézményvezető.

– Az aktív szülők a gyerekekkel odahaza késztették el a szenzációs madárijesztőket. A felhívásra 21 ötletes, vicces, szépen kidolgozott, kreatív alkotás érkezett, s van olyan is közöttük, amelyet az óvodásunk szülői segítség nélkül készített. A pályamunkákból kiállítást rendeztünk, és a meghívott zsűritagok döntése alapján díjaztuk is a legjobbakat. Okleveleket és emléklapokat kaptak a résztvevő gyerekek. A célunk a versenyfelhívással az volt, hogy a kisgyermekek a szüleikkel egy kicsit együtt dolgozzanak otthon. A pályamunkákból egyébként a Márton-napi lámpás felvonuláson az óvoda bejáratánál is látványos kiállítást rendeztünk, amelyet sok szülő megtekintett. A gyerekek most már hazavihetik az alkotásaikat, hogy akár a családi házuk kertjét díszítse. Arra is van lehetőség, hogy felajánlják a községnek, és a madárijesztők jövő ilyenkor a község közterein dekorációul szolgálhatnak – részletezte Sándorné Deme Henrietta.