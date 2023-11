Szabó Péter Noszvaj polgármestere adott hírt arról, hogy szombaton a megbízott vállalkozó megkezdte a Kossuth Lajos út, Deák Ferenc út, Gárdonyi út, Dobó utca, Szomolyai út területén lévő közvilágítási rendszer LED lámpás korszerűsítését.

– Így 136 lámpatest újul meg az adott - buszok által is közlekedett - útszakaszokon. Itt a kikötött fényforrások is "ledesítésre" és újra bekötésre kerülnek. A munkálatok a jövő héten is eltartanak, így fokozott óvatossággal közlekedjenek az adott útszakaszokon. Noszvaj képviselő-testülete úgy határozott, hogy mivel a 2024. évre alacsonyabb áron lekötött közvilágítási áramdíj nem ró aránytalanul nagy terhet a költségvetésre – köszönhetően többek között a 136 lámpatest LED cseréjének –, így januártól minden régi lámpát visszaköttet, így visszaáll a 2022 évi közvilágítási rend. Emellett az elmúlt hét pénteken bejárt éjszakai ellenőrzés miatt 19 lámpatestet jelentettünk be javításra, mert ennyi nem égett a korábban nem kikötötteket leszámítva – írta Szabó Péter. Kérte, hogy ha a helyiek november-december hónapban új lámpa meghibásodást észlelnek, azt jelezzék a [email protected] e-mail címre a lámpaoszlop előtti házszámmal.