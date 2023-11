Frissítés:

20.25

A vállalkozók után kihirdették a Prima díjasokat. Elsőként Borics József festő, rajztanár kapta meg az elismerést, őt Magyar Képzőművészet kategóriában jelölték. Köszönőbeszédében elmondta, mind a kilencen különböző utat jártak be, de van közös bennük, mindannyian szívvel, örömmel tették azt, amit csináltak és igyekeztek másokat is inspirálni, felismerni, kihozni másokból is tehetséget. Mait csináltak, túléli őket, nem mindegy azonban, milyen nyomot hagynak maguk után, olyan ösvényt, amelyen mások is járni fognak, vagy olyat, amely elenyészik. Széchenyi Istvánt idézve hangsúlyozta, minden ember annyit ér, amennyit hazájáért és másokért tesz, ez örök érvényű gondolat, akár csak az, hogy jót tenni és jónak lenni jó, ezt kell követniük ezután is. Továbbra is keresniük kell a szépet mindenhol.