Idén is megszervezték a pályaorientációs napot a Verpeléti Arany János Általános Iskolában. Voltak ügyességi, fizikai és szellemi feladatok, KRESZ teszt és sokat tanulhattak a gyermekek. Az előző alkalomhoz hasonlóan pedig ismét közreműködött a Verpelét, a Mi Városunk önkéntes egyesület. Balogh József, az egyesület alapítója elmondta lapunknak, hogy örömmel fogadták el a felkérést.

Az alsós gyermekek ismerkednek a horgolással.

Forrás: Beküldött fotó

– Egyesületünk a kézműves részleget karolta fel és öt állomáson foglalkozásokat mutattunk be az alsó tagozatos diákoknak. Volt tészta készítés, horgolás, mézeskalács díszítés, kosárfonás és bemutattuk a kőműves szakmát is. A látottak alapján nagyon jól sikerültek a programok, a gyerekek alig akarták abbahagyni a munkát. Jól éreztük magunkat, szeretünk újat mutatni nekik és kifejezetten élvezik, hogyha ők maguk is kipróbálhatják, ezért, ahogy tavaly is, mindent gyakorlatiasra készítettünk. Még a kőművesmunkába is belekóstolhattak, sárból és téglából építhettek kéményt – mesélte Balogh József és hozzátette, hogy nagyon meg van elégedve a csapatával és örül, hogy ilyen jól tudnak együttműködni.

A kőműves szakmában való alkotás mindenkinek nagyon tetszett.

Forrás: Beküldött fotó

Ez nem az első alkalom, hogy a verpeléti iskola és az egyesület együttműködik. Ahogyan arról már beszámoltunk, nemrég együtt, közös erővel tették rendbe a településen lévő focipályát is.