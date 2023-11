A Nagykunsági főcsatorna is bővelkedik halakban, a pontyokat rendszeresen telepítik is, de öregebb, jól megtermett példányok is szép számban élnek e vízben. Többek között a törökszentmiklósi Horváth Richárd tigrismogyoróval és kukoricával csalizott horgán is fennakadt közülük egy 10,19 kilós - írja a szoljon.hu.

– Elég szeles idő volt aznap, de azon a helyen, ahol horgásztunk, a kanyarban a tölgyfák felfogták. Tizenkét-tizenhárom fok lehetett és párás volt a reggel. A hal vehemens kapás után keményen húzott, bele is úszott egy akadóba. Szerencsére ki is szabadult. Negyedóra fárasztás után sikerült is megszákolni – idézte fel a horgász az izgalmas perceket a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportálnak.