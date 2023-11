Egerért Most Egyesület néven alakult új civil szervezet a megyeszékhelyen, jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján a szervezet elnöksége. Kovács-Ferencz László elnök elmondta, a város fejlődéséért tenni akaró, az egri hagyományokat őrző, politikai partoktól független szervezetet hoztak létre, amelyben mindenféle nézettel bíró taguk van, bár zömében konzervatívok. Visszatekintett az előzményre, az Egri Kertvárosért Civil Társaságra, amely azért küzdött, hogy a keleti elkerülő út nyomvonalát a várostól távolabb jelöljék ki.

Ennek érdekében népszavazást kezdeményeztek, és másokkal együtt kis híján össze is gyűjtötték a szükséges mennyiségű támogató aláírást. Szerinte a napi politikai csatározásokban fontos ügyek sikkadnak el, vissza szeretnék hozni a közéletbe a párbeszédet. Olyan témákról kell közösen gondolkodni, mint a népességfogyás, a fiatalok elvándorlása. Ezért elkezdték kidolgozni az Egerért Most Koncepciót. Bejelentette, hogy a 2024-es önkormányzati választáson minden körzetben indulni szeretnének és polgármester-jelöltet is állítanak Oroján Sándor személyében.

A szervezet egyik alelnöke, Ábry Zoltán a koncepcióról beszélt, amelynek alapjait elkészítették, de társadalmi vitára bocsátják és várják a szakemberek és civilek véleményét. Az összesen tizennyolc fejezetből álló dokumentum megtalálható a honlapjukon. Néhány témakört ki is emelt közülük, így az egri utcaképet, hiszen ha a helyiek nem érzik jól magukat a városban, a turisták sem fogják. A fiatalok elvándorlását, amely folyamat miatt a város vitalitását veszti.

Kiemelte a hosszú távra szóló beruházások hiányát, az autós közlekedés problémakörét, a zöld és fenntartható Eger szükségességét, amelyben kulcskérdés az energiaellátás, a turizmust, azt, hogy Egernek biztonságos közeget kell adnia az alkotáshoz, munkához, márpedig most jó szakemberek mennek el a városházáról. Ábry szerint mindenkitől várnak a szakterületének megfelelő véleményeket és ötleteket, ezeket konzisztens egésszé akarják gyúrni. Weboldalukon kívül hírlevéllel, jövő héttől utcai jelenléttel szeretnék megismertetni gondolataikat a polgárokkal. Tervezik húsz fős fórumok megrendezését, továbbá aki egy-egy tématerület szakértője, azokat 3-5 fős munkacsoportokba várják.

Az egyesület másik alelnöke, dr. Urbán Lujza a turizmusért felel majd, kiemelte, Eger népszerű turistacélpont, s az idegenforgalom sikere függ attól, a helyiek szeretnek-e itt élni és ezt át tudják-e adni a vendégeknek. Szerinte az egrieké is kell, hogy legyen az egri vár, azaz több programot kell oda szervezni esténként is, s a rendezvényeket az év minden szakában kell tartani, hogy a vendéglátók megélhessenek.

Az Egerért Most csütörtöki sajtótájékoztatója a vármegyeszékhelyen

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

Kerenszky Attila borász, vendéglátós a kocsmák fontosságáról ejtett néhány szót, ahol gondoskodni kell arról, hogy az emberek jól érezzék magukat. A kulcskérdések között beszélt arról, hogy az Egri borvidékben nagy potenciál van, de ezt nem lehet kihasználni, ha a termelők nem kapnak megfelelő árat a szőlőjükért, ha olcsók a borok és olcsók a termőterületek is. Be kell mutatni a borvidéket. A Szépasszonyvölgyet olyan területté kell alakítani, ahová biztonságosan lejöhetnek a családok és kulturáltan szórakozhatnak a fiatalok.

Turi Ferenc autómentős Eger közlekedéséről osztotta meg gondolatait. Mint mondta, a közösségi közlekedés fejlődget, de az emberek kényelmesek, s a várost autósbaráttá kell tenni, több parkolóhellyel, rendes zöldhullámmal, a torlódási helyek megszüntetésével, körforgalmak létesítésével. Kiemelte, az elkerülő útnak valóban elkerülőnek kell lennie.

Végezetül Oroján Sándor önkormányzati képviselő, a szervezet leendő polgármester-jelöltje beszélt terveiről. Mint mondta, az egyesületben ő az egyetlen politikus, különböző a tagok véleménye, de Eger szeretete összetartja őket. Szerinte a város jobb sorsra érdemes, jobbá lehetne tenni, ezrét dolgozzák ki saját koncepciójukat. Arról kell beszélni, mit kellene tenni a városban, nem arról, hogy ki miért hibás. Ő politikai tapasztalatával száll be a munkába, a kommunikációba. Szakmai programmal, hiteles polgármester- és képviselőjelöltekkel akarnak indulni a választáson.