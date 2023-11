Parádon ismét megrendezik november 4-én a már hagyományosnak mondható jótékonysági bált, amelynek célja, hogy a bevételből a jövő évi gyermeknapi rendezvényt támogassák. A helyszín ezúttal is az impozáns Freskó étterem lesz. Este hét órától várják azokat, akik a szórakozás mellett, a helyi iskolás és óvodás gyermekek szabadidős rendezvényét szeretnék támogatni.

A rendezvény népszerű a helyiek és a környékbeliek körében is. Nem csak magánszemélyek, hanem a térségben működő civilszervezetek, vállalkozók is támogatják a nemes ügyet. A térség országgyűlési képviselője, Horváth László is több éve csatlakozik a támogatók táborához.