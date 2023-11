Akik emlékeznek a rendszerváltozás körüli időkre, azok tudhatják: az első szabadon megtartott országgyűlési választások során nem az állampárt utódjaként megalakult Magyar Szocialista Pártnak állt a zászló. Aki e szervezet színeiben vállalta a megmérettetést, már az induláskor kudarcra ítéltetett – ahogy ez az eredmények alapján bizonyossá is vált. MSZP-s politikusok legfeljebb listáról juthattak be a Parlamentbe, viszonylag csekély számban.

Így hát nem volt hálás feladat elvállalni a jelöltséget. Jellemző, hogy a hatvani választókörzetet a későbbiekben szocialista színekben négy cikluson át képviselő Érsek Zsolt 1990-ben még függetlenként állt csatasorba, akkor még kevés sikerrel.

Az MSZP jelöltje Kisterenyei Ervin volt, és „természetesen” belőle sem lett honatya, mivel – bár személyes népszerűségéhez nem férhetett kétség – többen is megelőzték. Köztük az MDF jelöltje, dr. Baranyai Miklós főorvos, aki a szavazatok többségét besöpörte; más kérdés, hogy nem sokkal később egy tragikus baleset következtében már nem tudta ellátni feladatát az országgyűlésben.

Az immár 80 éves Kisterenyei Ervin restaurátorként és festőművészként viszont a mai napig aktívan dolgozik. Több mint félévszázadon át élt Hatvanban, Barcsay tanítványként számos kiállítása volt. Szakmai téren megannyi sikert mondhat a magáénak, 1975-ben például rábízták a Feszty-körkép restaurálási munkálatait is.

Az Ady Endre Könyvtárban november 20-án, hétfőn 17 órától a Neves hatvaniak című rendezvénysorozat vendégeként bizonyára pályafutása fontosabb állomásairól is faggatja Bacsa Tibor újságíró. Emellett feltehetően szóba kerülnek fiatalkori szenvedélyei, a búvárkodás és a maratonfutás, s vélhetően beszél majd az országszerte általa megóvott, restaurált képekről és táplánszentkereszti kastélyáról is. Természetesen az 1990-es országgyűlési választáson történt indulása is szóba kerül majd. Az eseményen Szinyei András alpolgármester mond köszöntőt.