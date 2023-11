Mint ahogy arról már beszámoltunk, rangos elismerésben részesült Eger a Magyar Turisztikai Ügynökség Virágos Magyarország jubileumi versenyén.

– A 30 éve tartó megmérettetés során Eger már sokadik alkalommal hívja fel magára a figyelmet, ezúttal Országos Arany Rózsa minőségi díjat vehetett át Farkas Attila alpolgármester az önkormányzat képviseletében. A verseny idén is sikeresen mozgósította a hazai és határon túli magyarlakta települések közösségeit a kisebb falvaktól kezdve a nagyvárosokon át, a budapesti kerületekig. Többek között ennek is köszönhető, hogy a Virágos Magyarország történetében ebben az évben rekordszámú nevezés érkezett, közel 400 település 549 pályázatot nyújtott be a szervező bizottsághoz. A díjak kiosztásáról szakmai zsűri döntött, akik pozitívan értékelték Eger zöldfelületeinek karbantartását és virágosítását. Ebben a munkában nagy szerepe van a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája munkatársainak, a Városgondozás Eger Kft.-nek, országosan is elismert főkertészünknek, Ferenczy Tamásnak és a cég többéves tapasztalattal rendelkező kertész és parkgondozó munkatársainak, akik szeretettel és szakértelemmel gondozzák városunk közterületeit – írta az önkormányzat közleményében a díjról.