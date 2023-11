Móczár Katalin, a központ családgondozó munkatársa is díszoklevelet vehetett át. Több, mint 40 éve dolgozik a humán szolgáltatás területén. Szakmai életútját óvónőként kezdte, majd szociálpedagógus diplomát szerzett. A Családsegítő Intézet után hosszú ideig a SZETA, majd az Egri Kistérség fenntartásában működő Gyermekek Átmeneti Otthonának volt a szakmai vezetője volt, jelenleg a Családok Átmeneti Otthonában folytatta. Már nyugdíjas, de mégis úgy döntött, hogy tovább folytatja a segítő tevékenységet.

Móczár Katalin, a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Család- és Gyermekjóléti Központ családgondozó munkatársa veszi át az elismerést

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Díszoklevelet vehetett át Szabó Katalin Margit az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Belvárosi Gondozási Központjának vezetőjét. Kimagasló szakmai munkásságát 2012-ben Eger Városa Pro Agria díjjal is elmerte:

„Szabó Kati az a kolléga, akinek számára a munka nem munka, hanem valóban hivatás. Bár az intézmény többször is nevet váltott körülötte, és a munkatársak is cserélődtek, ő mindig az maradt, aki volt: az Érsek utca 11. lelke. Kiváló szakember és humánus vezető, aki mindig tisztelettel, szeretettel és maximális lelkiismeretességgel fordul mind az ellátottakhoz, mind a munkatársaihoz. De ami ennél is fontosabb: különleges, őszinte, igaz ember, akivel jó dolgozni, akitől jó tanulni, akivel jó együtt lenni.”

Szabó Katalin Margit, az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Belvárosi Gondozási Központjának vezetőjét is díjazták

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az egészségügy szociális munka területén kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként oklevélben részesítette Dani István Józsefnét, az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Idősek Berva-völgyi Otthonának gondozó munkatársát.

„Dani Istvánné, Erika ápoló, felnőtt szakápoló, intenzív terápiás szakasszisztens 1995. év januárjától napjától dolgozik az Idősek Berva-völgyi Otthonában. A frissen alakult intézménybe több, mint tíz év egészségügyi tapasztalatával érkezett, és az azóta eltelt három évtized során az idősotthonnak szakmailag és emberileg is egyik legértékesebb munkatársává vált. Hivatását alázattal, precizitással, segítő szándékkal, mindig a legjobb tudása szerint végzi. Példaértékű lexikális és gyakorlati tudása, amelyet az egészségügyben eltöltött évek alatt több munkakörben szerzett, a mai napig biztos alap nemcsak az idősek ellátásában, hanem az új kollégák betanításában is.”