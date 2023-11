Sajnos idén már nem nyílik meg az új bolt, amely a tervek szerint a volt Gelka szerviz és az óvoda közt, a Liget Fogadóval szemben épülne meg. Nagy Sándor, a település polgármestere most arról értesítette a lakosságot, hogy a nincs minden veszve. A legutóbbi testületi ülésre meghívta a Privát Max üzlet tulajdonosát, aki megerősítette a szándékát, s azt ígérte, az üzlet meg fog épülni. Egyéb csúszások miatt az átadás jövő ősszel várható.

Korábban megírtuk, a recski képviselő-testület hozzájárult a telekhatár módosításához, mely azért vált szükségessé, hogy új élelmiszer bolt hálózat nyíljon a településen. Az ingatlan vásárlási igénye beérkezett, a tervezők az elvi munkájukat megkezdték. Az volt az ígéret, hogy az üzemeltető a szükséges engedélyek beszerzése után haladéktalanul hozzáfog a munkához, mely 16-17 főnek fog új munkahelyet teremteni a 400 négyzetméteres üzletben.

A hírt örömmel üdvözöltek a helyiek. Több hozzászólásban is megerősítették, a recskiek régen várnak egy hasonló hírre. A település egykor a térség egyik legforgalmasabb, kereskedelmi szempontból a legvonzóbb célpontnak számított, hiszen jó választékban, jó áron, számos termékhez hozzá lehetett jutni helyben.

A befektető most is úgy gondolja, hogy a település minden szempontból vonzó befektetési célpont számukra, hiszen nagy az átmenő forgalom, s a környéken élők is szívesebben vásárolnának a közeli üzletben, ha ott jó minőségű árut és választékot találnak. Sajnos a kivitelezés csúszik, de megnyugtató, hogy nem mondtak le a fejlesztésről.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)