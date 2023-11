– A mi részünkről mindig is biztos volt, az üzletünkben nemhogy erőszak sem rendőri intézkedés, sőt sima hétköznapi rendbontás sem történt az elmúlt időszakban.

A vendégeink biztonságát 18 kamerából álló rögzített rendszer vigyázza. A parkolók közel 10 darab - beleértve a saját a benzinkút a mosó - kamerái ugyanezt a célt szolgálják. Semmi említésre méltó esemény nem történt az üzlet nyitása óta. Természetesen ebben a vélt vagy valós ügyben sem. A felvételeket sem a rendőrség sem ügyészség, senki nem kérte ki tőlünk, de a rendszerünk automatikus törlése előtt meg is kérdeztük a hatóságot - van-e bármi valóságalapja a szóbeszédnek. Sem rendőrségi sem kórházi kötelező feljelentésről nem tudnak. Ez meg jelent már több helyen is, de valakik gerjesztik tovább és ez már-már szándékos károkozás célzatúnak tűnik. Szóval megnyugtathatunk lassan mindenkit, hogy nem csak nálunk vagy a környékünkön de Egerben sehol sem történt semmi brutalitás – írták.

– Ha már megszólalunk a témában, tisztáznánk még valamit. A korcsoport kérdését. A Broadway Monkey koncertjei, fesztivál Dj-s party-k , vacsorás estjei, szalag- vagy gombavatói 16-99 éves korig mindenkit várnak. A klub házirendje esetenként 18 év feletti részvételt ír elő, de a gimnáziumokat érintő rendezvényeknél illetve koncerteknél megengedőbb – 16 év felett, alatta pedig szülői kísérettel is látogatható a rendezvényközpont. Ebben az estben is személyi igazolványukat ellenőrizzük - alkoholt a karszalagjuk alapján nem tudnak az üzletben vásárolni. Ezt a szakhatóságok évente többször ellenőrzik is. Reméljük a jóindulatú többséget sikerült Egerben megnyugtatnunk. Köszönjük az eddigi bizalmat is - mindenkit szeretettel rendezvényeinkre – fogalmaztak a közleményben, melyet Ráki Csaba ügyvezető - tulajdonos jegyzett.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)