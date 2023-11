Eger közgyűlése júniusban döntött az elektromos közösségi megosztó rollerszolgáltatás bevezetéséről. A november 30-i közgyűlés anyagi között szerepel a statisztika is: a szolgáltatás július 12-ei indulása óta a felhasználók 40 ezer 653 utat, összesen 100 ezer 323 kilométert tettek meg Egerben.

„Összesen 6463 felhasználó vette igénybe a szolgáltatást. A feloldások alapján júliusban 7379 alkalommal, augusztusban 12 ezer 843 alkalommal, szeptemberben 10 ezer 678, októberben 7693 alkalommal ragadtak kétkerekűt, november közepéig pedig több mint 2 ezerszer. A számok alapján látható, hogy a nyári turistaszezon idején egyre emelkedtek a kölcsönzések, és habár a hűvösebb idő beköszöntével természetesen csökkenés a felhasználószám, még mindig sokan választják a rollereket közlekedési eszközként.” – írta beszámolójában Farkas Attila alpolgármester.

A tájékoztatóból kiderül, összesen 200 elektromos roller érkezett a városba, a szolgáltató tájékoztatása alapján idén már nem terveznek bővítést a darabszámban, azonban jövőre, amennyiben a kihasználtság indokolja, növelni fogják a rollerek számát. Ez nem jelenti, hogy egy időben több roller lesz az utcán, hanem több roller lesz a raktárban, és ezáltal a frekventált pontokat gyakrabban tudják utántölteni. Továbbra is No parking zóna marad a városközpont, illetve No parking zóna marad a Szépasszonyvölgy, ezekben a zónákban csak a kijelölt parkolóponton lehet elhelyezni a rollereket.