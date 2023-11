Vízügyek, útfelújítás, kerékpárút, faültetés, futballpálya modernizáció és még rengeteg beruházás, fejlesztés zajlott és zajlik még most is Verpeléten. A podcast adásban a város polgármestere, Farkas Sándor összegzi az idei évet, annak vonzatait és a projekteket. A beszélgetés során kitekintettünk a jövő évre is, hogy milyen feladatok előtt áll még a településre.

