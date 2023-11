A téli sportok szerelmesei már nagyon várják a síszezont. Az idényre való ráhangolódásként a Mátraszentistváni Sípark a közösségi oldalán múltidézésbe kezdett: Tudtad, hogy Mátraszentistván mellett már a hetvenes évektől lehetett síelni? – teszik fel a kérdést.

Közlésük szerint az akkori Gagarin Hőerőmű – ma már Mátrai Erőmű – vállalat lelkes sportszakosztálya két kis nyiladékot hozott itt létre, és megépült az első kampós felvonó. Persze csak akkor lehetett síelni, amikor volt természetes hó. Az átadóra 1977. december 20-án került sor. Volt, hogy az iparági sítalálkozók alkalmával még osztrák vendégek is indultak a versenyen. A régi időkre a Kosztya Gábor emlékversennyel emlékeznek. Mint írják, Kőrösi Imre (Machu) gépészmérnök 1987-ben felállította az első saját építésű liftjét a nagypapai ház mellett. Bevilágította a lejtőt, és egy fotocellás időmérő eszközt is barkácsolt a család és a barátok legnagyobb örömére. Egyszer állítólag még a síválogatott is bekérezkedett ide edzeni. Majd 2002-ben nagyszabású fejlesztéseket indított el – olvasható a Sípark Mátraszentistván Facebook-oldalán.

A Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter hivatalos weboldalán, a sieljitthon.hu-n jóval részletesebben ismerhetjük meg a mátraszentistváni síelés történetét.

- A helytörténet szerint a Mátraszentistván szélén elhelyezkedő Rubonya-hegy (821 m) „kiváló adottságú hóborította hegyoldalain” már az 1930-as évektől síelnek. A környék síelési lehetőségeiről így tudósít a Csonka-Magyarország síterepei című könyv a század első évtizedeiben: „A tisztásokban bővelkedő terep pedig különösen szép lesiklóversenyek rendezésére alkalmas. A Nagygalya tisztása a Lengyendi Galyán és Piszkéstetőn át vezet a fiskalitási katlan (Piszkéslegelő) pompás nyílt lejtőire, melyek értékeiről sokat mesélhetnének a magasan fekvő huták iskoláit évről-évre felkereső cserkészek. A kitűnő terep lehetővé tette, hogy e szép sport a kis hegyi telepek ifjúsága körében is tért hódítson. A Gagarin Hőerőmű Vállalat kezdte el a mátraszentistváni sípálya (Rubanya-hegy) infrastruktúrájának kiépítését 1975-ben. A falu határában, az egykori felhagyott mezőgazdasági területen jelentős bozótirtással és dózeres földmunkával készült el az 1-es és a 2-es pálya két kampós sífelvonóval, villanyfényes megvilágítással. A 80-as évek derekán felépült az ország akkor legmodernebb tárcsás felvonója. Ez a mai napig üzemel. A hőerőműves sípálya közvetlen szomszédságában Kőrösi Imre gépészmérnök – aki a későbbi Sípark megálmodója és megvalósítója volt – már 1987-ben saját kezűleg épített egy 300 méter hosszú köteles hobbi liftet, amely a nagyapjától megörökölt ház udvaráról a hegy derekáig szállította fel a családtagjait és a barátait. A család folyamatosan tisztogatta és síelés céljára használta a későbbi 3-as pálya nyomvonalát. Ugyancsak vállalati alapon épültek sífelvonók Mátraszentlászló felett a Piszkéslegelő aljában, amelyekkel a Kút-hegy oldalára lehet feljutni. Ezt a Sarudi Általános Iskola növendékei használják a mai napig. Működött még korábban sípálya Mátraszentimrén és Bagolyirtáson is. Ezek mára szinte teljesen az enyészeté lettek. A 90-es években egyre kevesebb pénz jutott a sí egyesületekre, így a mátraszentistváni sípályát a megszűnés fenyegette – olvasható a sieljitthon.hu weboldalon.