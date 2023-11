– Minden korosztályt igyekszünk megszólítani. Iskolákba is ellátogatunk a szemléletformáló játékos előadásokkal – mondta érdeklődésünkre Rada Szilvia hulladékgazdálkodási szakügyintéző. Kiemelte, a szabadulószobához csak hulladékot használtak fel, s ehhez kapcsolódnak a feladatok is.

– Figyeltünk rá, hogy csak hulladékot használjunk föl a csomagolóanyagokra a szelektív gyűjtésre fókuszálva. Interaktív és kétkezi feladatok is vannak. Készült például egy trükkös puzzle, amin természetes láthatatlan dolgok is szerepelnek. A gyerekeket talán a legkönnyebb megszólítani, s az ismeretek, amiket átadunk természetessé válnak számukra, és a tudást a szüleiknek is át tudják adni – mondta,