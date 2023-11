Rózsaszentmártonban a napokban leaszfaltozták a Rózsafa utcát, amelyre a Magyar Falu Programból kaptak pályázati támogatást, s ehhez tettek másfél millió forintot önkormányzati önerőként. Emellett egy cég felajánlásának eredményeként elkészült a Béke-Szabadság-Erzsébet összekötő út aszfaltozása is.

Mindezek azonban csak kisebb hányadát képezik az elmúlt időszak beruházásainak. Sipos Jánosné összegzéséből kiderül, hogy az utóbbi években több száz millió forint pályázati támogatás érkezett a községbe, s ennek nyomán a helyiek által hosszú ideje remélt fejlesztéseket is megvalósíthattak.

– A rózsaszentmártoni pincesorra vezető út felújítására évtizedek óta nagyon vártunk. Bizonyára még sokan emlékeznek arra, hogy rendkívül rossz minőségű földút vezetett a tarcoldali és a nagyvölgyi pincék felé. Egy-egy zápor alkalmával csaknem egy méteres gödrökben patakzott le az esővíz, szinte lehetetlenné téve a közlekedést – ismertette az előzményeket a polgármester asszony. – 2002-ben a temetőtől a tarcoldali pincesor előtti parkolóig az önkormányzat pályázat keretében felújította az útszakaszt, 2004-ben társadalmi munkában köveztünk le a rózsaszentmártoni lakosokkal együttműködve több pincesori utat, amelyhez a Hegyközség több alkalommal támogatást nyújtott. A pincetulajdonosok is összefogtak, s egy útszakaszt leaszfaltoztattak. Mindenki számára nyilvánvalóvá vált azonban, hogy szükség lenne egy nagyobb felújításra.

Nagy örömükre kiírták a külterületi helyi közutak fejlesztését elősegítő pályázatot, amely keretében több útszakasz felújítására kandidáltak: a temetőtől a parkolóig, valamint a parkolótól a nagyvölgyi pincesorig, ami összesen két kilométeres szakaszt érintet. Szabó Zsolt képviselő közreműködése nyomán csaknem 250 millió forintot nyertek a feladatra, s az összeghez önerőként 13 milliót kellett hozzátennie az önkormányzatnak.

– A végeredmény egy gyönyörű, korszerű új út, amelyhez még beton árokburkolat is épült, illetve egy nagy áteresz segíti a patakmederben a víz akadálytalan lefolyását és az átkelést. A projekt eredménye már most megmutatkozik, növeli az itt fekvő ingatlanok értékét, nagy kereslet van a rózsai pincékre. A pincesor eddig is kedvelt kirándulóhely volt a helyiek és a környékbeliek számára, most még többen látogatnak el hozzánk és élvezik a gyönyörű kilátást, a jó levegőt – mondta Sipos Jánosné. Kiemelte azt is, hogy a pincetulajdonosok is összefogtak, takarították, csinosították ingatlanaikat és a közterületet. Köszönöm a földtulajdonosoknak és a pincetulajdonosoknak, hogy tűrték a beruházásból fakadó útlezárásokat.

– Nagy munka végén vagyunk, de már készülünk az újabbra, szintén pályázat keretében szeretnénk tovább folytatni a pincei utak felújítását a parkolótól a tarcódi pincesor irányába, valamint a két pincesor előtti útszakaszon. Előkészítettük a pályázatot, megvásároltunk egy földterületet – vázolta a jövőbeni elképzeléseket az önkormányzat első embere.

Sipos Jánosné kitért a vízelvezetés megoldására is. Mint mondta, községük völgyben fekvő település, 1000 hektáros vízgyűjtő területtel. A település belterületéről és külterületi vízgyűjtőkről lefolyó csapadékvizek befogadója a Szárvágy patak; az 1950-es években, 1989-ben, majd azóta is többször megtapasztalhatták, hogy a domboldalakról lezúduló csapadékvíz mekkora károkat okozott úgy az ingatlanokban, mint a közterületeken.

– Az ingatlanok védelmében az önkormányzat elsődleges célul tűzte ki a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését. 2013-ban adtuk át 356 millió forintos pályázati támogatásból az I. ütemet, amely során a falu belterületi árkainak egyharmadát beton elemekkel építettük ki, továbbá egy 20 ezer köbméteres záportározó is létesült – ismertette Sipos Jánosné. – A beruházás még el sem készült, amikor önerőből elkezdtük terveztetni a II. ütemet, megkötöttük azon lakosokkal a szolgalmi jog alapításáról a szerződést, akinek a magánterületén keresztül megy az árok, bejegyeztettük a Földhivatalba, majd megszereztük a vízjogi üzemeltetési engedélyt. Mindez több év munkáját és több mint négy millió forint költséget jelentett számunkra. Eközben megint kaptuk az égi áldást, voltak villámárvizek, jeges árvíz. Újabb védekezési pontként kiépítettük a községet körbeölelő övárokrendszert.

Amikor 2021-ben kiírtak egy újabb csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére pályázatot, az előkészítő munkánknak köszönhetően az önkormányzat azonnal jelentkezhetett. Ekkor is számíthattak Szabó Zsoltra, akinek a segítsége ötszáz millió forintos támogatást jelentett. A sikeres pályázat eredményeként a földmedrű árkokat és vízfolyásokat előre gyártott betonelemekkel burkolhatták, összesen csaknem hat és fél kilométeres hosszban. Ezzel immár a község belterületi árkainak kétharmada beton burkolatú. Az is örvendetes, hogy a projektben nettó 47 milliós maradványösszeg keletkezett, amit a Szárvágy patak 425 méteres szakaszának a burkolására fordítothattak.

– A kiépített rendszer többször is jól vizsgázott. Idén nyáron is félve néztük a levonuló hatalmas ártömeget, de bíztunk a Mindenhatóban és a megvalósított rendszerben, amely hála Istennek, tette a dolgát, működött – mondta a polgármester asszony, aki közölte: szeretnék folytatni a Szárvágy patak burkolását, amennyiben lesz hozzá forrás, s ehhez is számítanak Szabó Zsolt képviselő közreműködésére.

– Arra kérem a rózsaszentmártoniakat, hogy vigyázzunk együtt a kiépült rendszerre, mindenki tartsa tisztán a hozzá tartozó árokszakaszt, így tudjuk csak közösen megvédeni lakóhelyünket az árvizek okozta problémáktól – jelentette ki Sipos Jánosné.