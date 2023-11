Egerben, Mátrafüreden és Demjénben járva készített felvételeket Mocsári Balázs, demjéni fotós, s a közösségi oldalán osztotta meg az Őszi hangulat című videóját.

Heves vármegyében megannyi gyönyörű hely található, a kirándulni vágyók legnagyobb örömére sok helyen lehet túrázni és gyönyörködni a természet szépségeiben. A megszokottnál melegebb, napsütésben bővelkedő évszakban most talán a legszebb arcát mutatja szűkebb hazánk. Az egri Nagy-Eged hegy és az előtte elterülő földek, a szőlők ezernyi színben pompáznak. A fotós megörökítette azt a pillanatot is, amikor a napfényben mintha világítanának a felhők, és a szemkápráztató falevelekről is látványos felvételeket készített.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)