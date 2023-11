– Úgy tűnik, már Mirkóczki Ádámékkal egy véleményen van az akkumulátor gyárakkal kapcsolatban, megvédte a közgyűlésben Minczér Gábor alpolgármesterék kínai útját. Oroján új Egerért Most Egyesületében van Kovács F. László is, aki az elkerülő belső nyomvonala ellen gyűjtött aláírást a kertvárosban. Kérdés, kinél vannak most ezek az aláírások? – vettette fel.

Arról is beszélt, hogy szerinte az óriáskerék témájáról sem Facebookon kellene megkérdezni az embereket.

– Menjenek ki az emberek közé! Nincs lehetőség az elektronikus népszavazásra pedig Mirkóczki Ádám polgármester és Oroján Sándor is megígérte. Mi mindenről ki fogjuk kérni az emberek véleményét – mondta.