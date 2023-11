Tankabinetet avattak szerdán az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégiumban. Köszöntőbeszédében, az iskola igazgatója, Rozmán Éva elmondta, hogy a 2020-ban változott a szakképzési törvény, az iskola turisztikai ágazatát ez sokkolta, hiszen összevonták a vendéglátás és turisztika ágazatot. Ezáltal a turisztika szakos tanulóknak a vendéglátás tananyagait pluszban kellett teljesíteniük.

– Világos volt, hogy a tanulóinkat csak úgy tudjuk felkészíteni az ágazati vizsgájukra, amennyiben megfelelő iskolai körülményeket tudunk nekik biztosítani. Ezért felkerestem Ternyák Csaba érsek urat, hiszen fejlesztenünk kellett az iskolát. Segítségül 47 millió forintot kaptunk, mely összegből kialakítottuk a tankonyhát. Modern, aktuális, tökéletes konyhai gépekkel, eszközökkel és kiegészítőkkel szereltük fel a helyet, így a diákok a lehető legjobb körülmények között tanulhatnak, alkothatnak – mesélte a tankonyha előzményének történetét, majd köszöntet mondott az intézmény fenntartójának, az Egri Főegyházmegye képviselőjének, Ternyák Csaba érseknek, aki felszentelte a tankabinetet, aztán így folytatta az igazgató:

– Bátran mondhatom, hogy konyha elkészültével megnyugodhattunk, a tanulók boldogan jönnek ide, itt kiszakadhatnak a mindennapi rutinból és alkothatnak, nem csak elméletet, hanem gyakorlatot is kapnak. A főzéssel nem csak ételt készíteni tanulnak meg, hanem ez fejleszti is őket, együttműködést, odafigyelést tanulnak, kihasználhatják kreativitásukat, emellett folyamatosan bővítik tapasztalataikat. A kémia, a fizika, biológia mind megjelenik a gyakorlatokban – zárta beszédét Rozmán Éva, iskolaigazgató.

Hozzátette, hogy a munkafolyamatokban, a konyha kialakításában nagy szerepe volt továbbá Nagy Zoltán mesterszakácsnak és Marsalkó Éva építésznek is.

A megnyitón Matuzs Dániel László szakoktataó vezényletével nyolc tanuló zöldséges rizottót készített. A konyha kivitelezéséről és a jövőbeli tervekről őt kérdeztük.

– A tankonyha nagyjából nyolcvan négyzetméteres, melyben megtalálható minden olyan eszköz, amely egy otthoni háztartásban is, de nyilván itt professzionális, nagyüzemi viszonylatban. A gyakorlati feladatok során, az ágazati alapvizsgára készülnek fel a tanulók. Fontos kiemelni, hogy ezt az ágazati alapvizsgát most már itt az iskolában is letehetik. Ez önbizalmat és nyugalmat ad a tanulóknak, hiszen a vizsgán nem egy teljesen új, idegen környezetben kell helytállniuk. Ezeken a gyakorlatokon az önállóságra tanítjuk a diákokat, hiszen az alapvizsgán egyedül kell elkészíteniük egy főételt, egy desszertet és egy koktélt, valamint ezeket tudniuk kell tálalni és felszolgálni is – árulta el a tankonyha legnagyobb előnyeit az iskola szakoktatója, Matuzs Dániel László.

Elárulta azt is, hogy a jövőben az iskola tervez nyitni a város felé különböző tematikus gasztro tanfolyamok szervezésével, melyekre bárki jelentkezhet. Ezzel egy új színfoltja lehet Eger vendéglátásának az iskola, hangzott el a tankabinet avatásán.