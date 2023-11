Az elmúlt hétvégeken, aki ráért, és akart segíteni, az megjelent a helyszínen és ott segített, ahol tudott. Az aljzatbetonozással már elkészültek, a fő tartóoszlopok állnak, s a járda is megépült. Az eddigi munkálatok kizárólag társadalmi munkában, önkéntes alapon történtek, csupán a a tetőszerkezet építéséhez kértek szakemberi segítséget. A lakosság sok építőanyagot is felajánlott, a szükséges dolgokat az erre elkülönített pénzből az önkormányzat szerzi be. A kőkútiak reménye szerint az idei Betlehem felállítása már az új közösségi térben történhet.