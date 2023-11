Elindult Az Év Könyve 2023 szavazás. A selejtező körben, 2023. november 12-ig kategóriánként a TOP 30-ba való bejutásért versengtek az elmúlt egy évben megjelent könyvek.

Az Év Könyve irodalmi közönségdíj először 2022-ben került megrendezésre – hagyományteremtő céllal - írják az azevkonyve.hu oldalon.

Számos rangos irodalmi díj létezik szerte a világon és hazánkban is, amelyek fontos szerepet játszanak az új könyvmegjelenések értékelésében, díjazásában – azonban egy sem, amely a magyar olvasóközönség valós, átfogó véleményét fejezné ki. Most te is a zsűri tagja lehetsz! Az Év Könyve szavazáson a könyves világ legfontosabb szereplői dönthetnek a kiadványok sorsáról: maguk az olvasók.

A szervezők célja, hogy teret és hangot adjanak azoknak, akiket az olvasás szeretete köt össze Magyarországon. Az Év Könyve díjra a szerzők és a kiadók mellett az olvasók is jelölhetik kedvenc olvasmányaikat, majd három szavazási körön keresztül semmi más nem számít, mint az olvasók támogatása. A szerzők, a kiadók és az olvasók 2023. október 1. és október 22. között jelölhették a könyveket Az Év Könyve 2023 díjra.

A szavazás ezután három körben történik:

A selejtező kategóriánként a TOP 30-ba való bejutásért 2023. november 1. - november 12- ig tart. Az elődöntő a TOP 10-be való bejutásért: 2023. november 13. - november 26 zajlik. A döntő a TOP 10 versenyző között 2023. november 27. - december 10.-ig tart. Az eredményhirdetés december 15.-én péntek lesz. Az Év Könyve 2023 versenyben szavazhat minden olyan bejelentkezett olvasó, aki e-mail-címével érvényes regisztrációt hoz létre a www.azevkonyve.hu oldalon.

Egy körben egy olvasó kategóriánként csak egy szavazatot adhat le, vagyis minden kategóriában csak egy könyvet támogathat szavazatával. Minden kör végén nullázódnak a szavazatok, így a versenyben maradt könyvek mindig egyenlő eséllyel indulnak.