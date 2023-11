Libapörkölttel, töltött libanyakkal és lúdláb tortával is várják a vendégeket az éttermekben Márton-napon – derül ki a Tények riportjából. Egerben is telt házra számítanak, olyan sok a foglalás a hétvégére. Az üzletvezetők szerint a vendégek a hagyományosan elkészített liba ételeket kedvelik, így ez alapján állították össze az ünnepi menüt. Ilyenkor a húsboltokban is megnő a forgalom, ráadásul a legtöbb helyen tavalyhoz képest nem drágult a libahús.

Gál Gábor, az egri Trifla Étterem üzletvezetője elmondta, már alig maradt szabad helyük.

– Nagyon finom libazúzapörköltet készítünk, kis lábasban kínáljuk a saját kovászos kenyerünkkel. Sokkal nagyobb a kereslet és az igény ilyenkor a hagyományosan elkészített ételek iránt – tette hozzá.