Néhány tudnivaló bűncselekmény kísérletéről

A jelenleg hatályos Büntető törvénykönyv – mind, ahogyan a korábban érvényben lévők is – a kísérleti fázisban maradt bűncselekményeket ugyanolyan mértékű szabadságvesztéssel rendeli (rendelte) büntetni, mintha az megvalósult volna. A bírói gyakorlat azt mutatja, hogy a büntetés kiszabásakor a kísérletet alacsonyabb mértékű szabadságvesztéssel sújtják, mintha meg is valósult volna. Ebben a gyöngyösi esetben minősített volt a cselekmény az előre elterveltség miatt, így akár életfogytig tartó fegyházbüntetés is adható lett volna. Természetesen egy ilyen büntetéshez nagyon sok más súlyosbító tényező is kellett volna, esetleg többszörös visszaesőként való elkövetés. Ezek nem álltak fenn, sőt az enyhítő körülmények alapján a 15 éves középmérték alá ment a törvényszék.