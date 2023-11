– Több tagozata van ennek a társaságnak, például határvédelmi-, vámügyi-, bűnügyi tagozat, és így tovább. A településbiztonsági tagozat tagjának lenni olyan komplex feladatokból álló társadalmi megbízatást jelent, ami országos kitekintésben segíti ezt a szakmát a fejlődésben. Abban a szűk körben dolgozom e minőségben, ahol a magunk szakterületén a törvények előkészítésében veszünk részt, illetve segítjük az önkormányzatokat a településeik biztonságát érintő kérdésekben. Az ország olyan kiemelt szakembereivel dolgozhatok együtt, mint például a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitány, a Komárom-Esztergom vármegyei főjegyző, és mások. E tagozat munkájában részt venni nyilván a gyöngyösi városrendészet eredményes tevékenységének elismerését is jelenti. Valójában maga az NKE Polgárőr Egyesületének tiszteletbeli tagsága is ennek köszönhető. Már országos szinten látják, hogy Gyöngyösön mekkora hangsúly kerül az együttműködésre a városrendészet, a rendőrség és a helyi polgárőrszervezetek között. Nem sok helyen mondható még el, hogy érdemben koordinált hasonló, közös helyi munka folyik, és folyamatos információáramlás segíti az egyes szervek, szervezetek együttes tevékenységét. Van példa másutt is arra, hogy a gyöngyösihez hasonló együttműködés elindul, tart is valameddig, de egy idő után már nem keresik egymást a felek. Nálunk folyamatos és fejlődő a kommunikáció a városrendészet, a rendőrség és a polgárőrségek között – fogalmazott Ferenczy Dániel.