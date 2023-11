Lőrincz Erika gyerekkori álma volt, hogy egyszer egyenruhát öltsön. Mindig vonzotta a katonaság, a rendvédelem és az életmentés is, ám mindezt félre kellett tennie, amikor oxigénhiánnyal született meg kislánya. Most 49 évesen úgy döntött, hogy álmait valóra váltja és bakancslistát írt, mi mindent szeretne még megtenni az életben - adta hírül a Bors.

Mint írják, a Verpeléten élő Erika elvált szülőként nevelte fel halmozottan sérült lányát, Viktóriát és egészségesen született fiát, Norbertet. Az egyedülálló édesanya minden álmát háttérbe szorította, hogy oxigénhiánnyal született lányát nevelje és fejlessze. Most, 49 évesen, kormánytisztviselői főállása mellett úgy döntött, hogy változtat és valóra váltja azokat a dolgokat, amikre gyerekkora óta vágyott, ám édesanyaként nem volt rá lehetősége.

Már gyermekként is játékfegyverekkel játszott

Erikát mindig is vonzotta az egyenruha és a rendvédelem, kislánya születése után pedig az egészségügyi terület is. Már gyerekként elkezdte bakancslistáját írni, amikor Dévényi Tibi bácsi Három kívánság című műsorába sosem került adásba a kívánságaival. Valóra váltani azonban nem tudta őket, ugyanis első gyermeke oxigénhiányos állapotban született és az ő gondozására fókuszált a verpeléti édesanya. A bakancslista csak pár éve jutott újból eszébe, azóta pedig sorra valósítja meg álmait - írja a hírportál.

- 2021 januárjában egy gerincsérv okozta fájdalom miatt mozgásképtelenné váltam, és aznap este a plafont bámulva megfogalmazódott bennem a bakancslistám. Összeszedtem, hogy mi az, amit egészségesen nem tettem meg és ha újra járni fogok, akkor mit szeretnék megvalósítani ebben az életben – mesélte Erika a Borsnak, aki első lépésként életmódot váltott és 24 kilót fogyott, majd vásárolt egy hagyományos rollert és elhatározta, hogy utazni fog az országon belül, hiszen erre eddig nem volt alkalma gyermekei mellett. Ekkor döntötte el azt is, hogy továbbképzi magát és ki fogja próbálni a mentést a gyakorlatban.

– Gyerekkoromtól érdekelt a mentés folyamata, a tűzoltók, mentősök és a rendőrség munkája, ide kapcsolódnak a katonai kutató-mentési feladatok is. Első lépésként a Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot látogattam meg. Gyerekkori álmom vált valóra, mikor tűzoltó egyenruhában megfoghattam a mumust, a „feszítővágó eszközt”. Innen indult a nagy szerelem – árulta el a hírportálnak lelkesen a verpeléti édesanya, aki több mentőállomáson és helikopterbázison is látogatást tett. Elsőként a katonai lét tetszett meg neki, így fel is szerelt tartalékos katonának, ám a kiképzést nem bírták az ízületei. Motivációja végül az Agria Speciális Tűzoltó és Mentő Csoporthoz és a Verpelét Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez vezette, ahol egy képzés után fel is szerelhet mint önkéntes tűzoltó.

Erika 49 évesen váltotta valóra álmát és csatlakozott önkéntesként a tűzoltósághoz

13 férfi mellé szerel fel a 49 éves Erika önkéntes tűzoltónak

A Bors beszámolója szerint Erika végül úgy döntött, hogy kormánytisztviselői főállása mellé felszerel önkéntes tűzoltónak, 13 férfi mellé Verpeléten.

Mi eddig rengeteg segítséget kaptunk környezetünktől, az egészségügytől, most én szeretnék másokon segíteni. Az újraélesztést nagyon fontosnak tartom, hogy más emberek ne kerüljenek olyan állapotba, mint a kislányom

– vallott motivációjáról az édesanya, aki elvégezte a Hős képzést is és egy 40 órás képzés után önkéntes tűzoltóvá válhat.

– Elmondhatom, hogy volt szerencsém egészségügyesként fehér, majd katonaként zöld egyenruhában dolgozni. Most a tűzoltó egyenruhát fogok hordani, önkéntesként. Két év leforgása alatt sikerült megvalósítanom a gyerekkori álmaimat – tette hozzá Erika, aki úgy véli, hogy a sérült gyerekeket nevelő szülőknek is járnak az élmények és álmaik megvalósítása.

– Azok az álmok, amelyek a sérült kislányom születése előtt megfogalmazódtak bennem darabokra, szilánkokra törtek. Ennek ellenére azt üzenem minden sérült gyereket nevelő szülőnek, hogy minden életkorban érdemes változtatni, sosem késő megvalósítani az álmokat, mert mi is számítunk, a hozzátartozók. Le kell rakni a fogyatékosság lelki terhét, és jöjjön a bakancslista – zárta gondolatait a Borsnak Erika, aki igazi példakép mindenkinek, aki közel 50 évesen szeretne változtatni és saját álmaira fókuszálni.