A hagyományoktól eltérően ezúttal nem vártak a hónap utolsó csütörtökjéig, már egy héttel korábban megtartották a soros képviselő-testületi ülést a Zagyva-parti városban. Az eseményen döntöttek egyebek mellett a Horváth Mihály út egy szakaszát érintő felújításról, valamint megválasztották a Hatvani Helyi Választási Bizottság tagjait, illetve szavaztak az önkormányzat által működtetett háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek egészségügyi alapfeladatainak ellátásáról.

Horváth Richárd polgármester. Közölte: amikor „összerakták” az idei büdzsét, akkor ez a biztonság költségvetése volt. Minden eshetőségre próbáltak felkészülni, ezért nagyon szigorú gazdálkodást várta el a cégeiktől, az intézményektől, az önkormányzattól, s ezen belül a hivataltól is. Ennek eredményeként most határozhattak a Horváth Mihály út elejét érintő zöldfelújításról is.

A képviselők megszavazták a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatásról szóló előterjesztést, döntöttek új parkolóhelyek létesítéséről és használatáról, valamint zárt ülésen tárgyalták az önkormányzat által üzemeltetett házi gyermekorvosi körzetek működését. Horváth Richárd kiemelte, a cél az volt, hogy a hatvaniakat egy stabil rendszerű, alap-egészségügyi ellátás szolgálja.

– Nem az önkormányzat döntései miatt van kevesebb háziorvos vagy gyermekorvos. Ugyanakkor nekünk minden követ meg kell mozgatni annak érdekében, hogy ez az egészségügyi szolgáltatás rendben működjön a városban. Köszönöm a kollégáimnak és Lestyán Balázs alpolgármester úrnak, hogy kitartó munkával hozzájárultak ahhoz, hogy ez a helyzet rendeződjön. Most arról döntöttünk, hogy a gyermekorvosi ellátás megoldódjon Hatvanban.

Utóbbi részleteivel kapcsolatban megkerestük Lestyán Balázs alpolgármestert, aki portálunknak elmondta: január végéig mindkét újhatvani gyermek háziorvosi praxis megüresedett volna – sőt, az egyik egy sajnálatos haláleset miatt már meg is üresedett –, ezért gyors intézkedésre volt szükség. Mint fogalmazott, nagyon nehéz házi gyermekorvost találni, ez országos probléma, ezért is jó hír, hogy mindkét állást sikerült betölteni, s a szerződések miatt volt szükség zárt ülésre.

Horváth Richárd a Facebook-oldalán is megemlítette a döntéseket. Úgy fogalmazott: jó válaszokat adtak a megnövekedett energiaárak és a plusz terhek okozta kihívásokra. A felelősségteljes működésnek köszönhetően egyre inkább visszatérnek a válságot megelőzően megszokott lehetőségek: a színvonalas nagy rendezvények visszaállítása, valamint az út- és járdaprogram újraindítása után az önerős fejlesztéseket is el tudják kezdeni.