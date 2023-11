Sokak szerint megosztó egy ilyen szerkezet. Ám ahogy az egri képviselő is leírta, népszerű volt ez az építmény az Egert megcsodálni vágyó turisták és a helybeliek körében is. Korábban portálunkon is megszavaztattuk olvasóinkat arról, kedvelik-e a létesítményt. Akkor a szavazásra is nagyon sok válasz érkezett, és a legtöbben – 34 százalék – arra voksoltak, szerették az óriáskereket, és remélik, lesz még Egerben. Úgy tűnik, reményeik nem hiábavalóak, jövő nyáron ismét itt forog a kerék.