Rendes Jánosné portálunknak elmondta, hogy ebből az alkalomból mindig van egy központi ünnepség, illetve vármegyénkben is köszöntik a legaktívabb önkéntes donorokat.

– Az elmúlt héten csütörtökön, a Civil Közösségi Házban mi is tartottunk egy ünnepséget, ahová meghívtuk a sokszoros véradóinkat, azokat, akik segítenek a véradások szervezésében, azokat is, akik támogatnak bennünket. Vannak véradóbarát munkahelyek, őket is vártuk a rendezvényünkre – mondta a szervező koordinátor.

A múlt heti rendezvényre 98 véradót hívtak meg, közöttük huszonötszörös, negyven-, ötven-, hetvenszeres donorokat, egészen százig. Általában a kerek számnál tartó véradókat szokták hívni, s a 25, 50, 75 és a 100 egyúttal egy éremmel és egy oklevéllel történő kitüntetéssel is együtt jár.

– Nagyon fontos az egész történetben a segítő szándék, s annak felismerése, hogy vért csak emberi vérrel lehet pótolni. Hogy kiből válik véradó? Lehet, hogy már volt a családban, akinek kellett vért adni, vagy volt a családban többszörös véradó és akkor így apáról fiúra, anyáról lányokra átszáll a "hagyomány". Nem ritka, hogy egész családok eljönnek vért adni – mondta portálunknak Rendes Jánosné.

Az országos ünnepség egy nappal később, pénteken, Budapesten volt – tudtuk meg. Ide azokat hívták meg, akik országos elismerésben részesültek. Heves vármegyének négy kitüntetettje volt. A véradásszervezés ezüst fokozatát az Egri Törvényszék véradásszervezője, dr. Hajdúné dr. Ruzsicska Gabriella vehette át. A véradóbarát munkahelynek járó kitüntetést az egri Emerson Automation FCP Kft érdemelte ki, ahol évek óta sikerest véradást szerveznek a dolgozóik részére. A Véradó Mozgalom Támogatói Oklevelet központi ünnepségen. A száznál többször vért adók részesülhetnek a Pro Vita-díj állami kitüntetésben. Ezt vehette át pénteken a gyöngyösi Bekecs Lászlóné, aki 120 körüli alkalommal tartotta már tű alá a karját véradáson.