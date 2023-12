Az eredetihez megszólalásig hasonló M4-es gépkarabély majdnem olyan súlyú, mint a kilencéves kissrác, aki az airsoft-lőállásban célra tartott vele. Lovász Zsombor – édesapja felügyelete mellett – a legfiatalabb résztvevője volt az idei Mikulás-kupa lőversenynek.

- Hat éves korában lőtt először légpuskával, tavaly pedig már kiváló eredményt ért el az ifjúsági kategóriában – büszkélkedett fiával Lovász Zsolt. S tehette is, mert az ifjú lövészpalánta ezúttal is zömmel a kilences körívnél találta el a lőlapot. Teljesítményéért különdíjat érdemelt ki a Heves Megye Tartalékosaiért Alapítvány és az Egri Honvéd SE Lövész Szakosztály által szervezett jubileumi eseményen.

A Tündérvirágszál nevű diákcsapat tagjai a célra tartást gyakorolták

– Húsz évvel ezelőtt jöttünk össze először a társ fegyveres erők és az önkormányzat érdeklődő tagjaival, akik lövészetben, íjászatban, csatacsillag-dobásban mérték össze tehetségüket. Egyszeri, szórakoztató alkalomnak szántuk, de olyan sikert aratott, hogy azóta évente sort kerítünk rá – mondta a XX. Mikulás-kupa résztvevőit köszöntő Munkácsi Sándor ny. ezredes, a rendező alapítvány kuratóriumi elnöke.

Az egri Nagy Róbert gyakorlott versenyző, ezúttal is jó eredménnyel lőtt

A hagyományos lőverseny iránt ezúttal is nagy volt az érdeklődés: mintegy hetvenen népesítették be a Kossuth Zsuzsa középiskola alagsorába lévő lőállásokat. Rajthoz állt a MATASZ Pest vármegyei szervezetének csapata, ott voltak a helyi lövész szakosztály tagjai, az eseménynek otthont adó iskola rendészeti tagozatos diákjai, valamint a lelkes civilek is. Képviseltette magát az itteni katonabarátokkal hosszú évek óta kapcsolatot ápoló német Unterfranken megyei tartalékos szövetség is. A Bundeswehr egyenruháját viselő vendégek két csapata mellett öt felnőtt és négy ifjúsági gárda, továbbá számos egyéni nevező járta végig az állásokat, ahol négyféle lőfeladat várt rájuk.

A német tartalékosok érdeklődéssel tanulmányozták a régi fegyvereket

S ha már Mikulás-kupa, akkor ott díszelgett a fejeken a télapó jellegzetes piros sapkája. Így versenyzett például a diákokból álló Tündérvirágszál nevű csapat, melynek tagjai – Gmitra Kira, Dömösi Dávid és Mándics István – a dobogó legfelső fokán zárták a napot. A sikerből kivette a részét Kira, aki harmadik alkalommal vett már részt a kupán, ahol általában 8-as, 9-es, 10-es találatokkal dicsekedhetett. Ugyancsak jól szerepelt, s nagy csatát vívott a Pest vármegyeiekkel az egri civilek Három muskétás nevű – Domboróczki Dávid, Garabás László és Nagy Róbert alkotta – csapata, amelyik a második helyet szerezte meg. De nem volt hiány a kiemelkedő egyéni teljesítményekből sem.

Az elért találatok összesítése után került sor az eredményhirdetésre. A csapatok kategóriájában a Pest vármegyeiek végzetek az első helyen. A nők versenyét a különdíjjal is jutalmazott Naszvadi Csenge, a férfiakét Domboróczki Dávid nyerte. Az ifjúságiak egyéni versenyében Szívós Ábel, a szépkorúak közül pedig Bernáth Sándor győzött. A legeredményesebb német versenyzőnek Rapfael Klembt bizonyult.

A három muskétás. A második helyen végzett a civilekből álló egri csapat

A jubileumi lövészversenyen alkalomhoz illő dalokból összeállított műsort adtak az Egri Vitézek Dalkör tagjai, majd házigazdák hagyományosan ízletes katonai babgulyással vendégelték meg a részvevőket. Zárszavában Munkácsi Sándor valamennyiüket meghívta a január elején sorra kerülő doni emlékmenetre, illetve a jövő nyáron rendezendő családi sportnapra és a következő Mikulás-kupára.