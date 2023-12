A szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményből kiderült, hogy tavaly több mint 400 ajándékcsomag gyűlt össze Egerben és idén is számítanak azokra, akik „jó szívvel adnak jót” másoknak.

„Az elmúlt 17 évben több, mint 7500 gyermek számára tettük boldogabbá az ünnepet. Méltó ez a Karácsony üzenetéhez. Mi is azért indítunk szeretet-akciót Advent idején, mert nagyon hálásak vagyunk az emberi világ legcsodálatosabb ajándékáért, a Megváltó Jézus Krisztus Földre érkezéséért, amely mindent megváltoztatott. A cipősdobozba csomagolt karácsonyi szeretetcsomagokat 2023. december 18-ig várjuk, s az ajándékokat most is több egri gyülekezettel közösen, a Keresztények Egerért összefogás önkénteseinek segítségével szortírozzuk és visszük el a rászoruló gyermekeknek" – olvasható a tájékoztatásban. A gyűjtőpontok listáját megtalálja ide kattintva.

A szervezők azt kérik mindenkitől, hogy ne várja meg az akció utolsó napját a csomag összekészítésével, az önkénteseknek ugyanis még sok tennivalója lesz az ajándékokkal, amíg azok célba érhetnek. A doboz összekészítésével kapcsolatos tanácsokat és az akció részleteit az érdeklődők megtalálják ide kattintva.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Metropol)