Mondhatni már túl enyhe időnk van, hiszen az ilyenkor szokásoshoz képest mindenütt minimum 6 fokkal, de volt, ahol 15 fokkal is többet mutattak a hőmérők. Igaz, tegnap nem dőlt melegrekord, de így is 17 fokig kúszott a hőmérő higanyszála Baján. Az éjszaka is enyhe volt, döntően fagypont felett alakultak a minimumok, írta közösségi oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat. A bejegyzésben mellékelt térképek szerint Egerben, a Tisza-tónál és Kékestetőn is kilenc Celsius fokkal volt magasabb a hőmérséklet a klimatikus átlagnál, Gyöngyösön csak hét fokkal volt melegebb, a Bükk-fennsíkon azonban tizenöt Celsius fokkal mértek magasabb hőmérsékletet, mint normális volna.

Heves vármegye területén a 12 órás maximum hőmérséklet 9-12 Celsius fok között alakult, a megye déli részén mértek 12 fokot, míg a napi minimumok nagyrészt 4-5 Celsius fok körül alakultak, Kékestető esetében egy fokig hűlt a hőmérséklet. A legészakibb részeken, Istenmezeje környékén fagyott is, a nógrádi részen, Zabarban mínusz három fok volt. Az OMSZ térképei szerint karácsony második napja szeles nap volt, a Kékesen óránkénti 64 kilométeres sebességű széllökéseket mértek, máshol 33-39 kilométeres szelet tapasztaltak.

