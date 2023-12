A Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolába a térség számos településéről érkeznek diákok. Mivel körzetközponti intézmény, ide járnak a kisfüzesi, az erdőkövesdi, az istenmejezei, a váraszói, a szajlai, a terpesi, az ivádi gyerekek nagy többsége. Az iskola vezetése arra kéri a szülőket, hogyha autóbusszal indulnak hétfőn, előtte tájékozódjanak a a Volánbusz oldalán a menetrendi változásokról, és osszák meg információikat a szülőtársakkal! Amennyiben lehetőség van rá, hangolják össze a diákok szállítását a reggeli és a délutáni órákban is! A cél, hogy aki elindul, időben beülhessen az iskolapadokba, s biztonságosan haza is jusson. Ahogy azt már megírtuk az egri közlekedést is érinti a buszosok munkabeszüntetése hétfőn.