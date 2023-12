A gyermekvédelem ügyét csak összefogással lehet sikerre vinni – jelentette ki a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a családotthonokban, illetve nevelőszülőknél felnőtt fiatalok számára esélyt teremtő Apponyi Franciska Jövőműhely Program hétfői tájékoztatóján, Egerben. Fülöp Attila közölte, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) után hétfőn új együttműködő partnerrel, az Opus Global Nyrt.-vel írnak alá együttműködési megállapodást, melynek célja a gyermekvédelmi gondoskodásban felnőtt fiatalok számára esélyt teremteni egy rendezett, stabil, biztos egzisztenciára épülő élethez.

Aláhúzta, a megállapodásnak reményei szerint mindkét oldal, így a cégcsoport és a családotthonokban, illetve nevelőszülőknél felnőtt fiatalok egyaránt nyertesei lesznek, így nem csupán szándék, de közös érdek is minél több partnert bevonni az Apponyi Franciska Jövőműhely Programba. A kezdeményezésen belül működő utógondozói mentorprogramról szólva az államtitkár kifejtette, gazdasági társaságokkal igyekeznek olyan együttműködést kialakítani, mely partnercégenként 10-15 fiatal képzésére teremt lehetőséget. A vállalkozások minden érintett fiatal mellé egy-egy mentort is biztosítanak, így "egymás kezét" fogva 3-6 hónap alatt végzik el azt a képzést, melynek birtokában a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok munkaszerződéshez és megélhetéshez juthatnak.

Medgyesi Attila, az Opus Global Nyrt. vezérigazgató-helyettese az eseményen kiemelte, a vállalatcsoporthoz tartozó 36 cég több ágazatban is piacvezető szerepet tölt be és összességében mintegy 4500 munkavállalót foglalkoztat. Ezekkel a paraméterekkel kiemelkedően széles palettáról választható és komoly karrier építésére alkalmas lehetőségeket kínálnak a pályakezdő fiataloknak – húzta alá. Megjegyezte, reményei szerint a programban hozzájuk jelentkezők mind nyertesei lesznek az együttműködésnek, hiszen olyan vállalkozásoknál tudják majd elindítani pályafutásukat, ahol megbecsülik őket és jól érzik magukat. Ugyanakkor az Opus Global is profitál abból, hogy a partnerség révén motivált, a munkahelyükben hosszú távon jövőképet látó fiatalok erősítik majd a társaság leányvállalatait – mondta.