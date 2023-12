Rengeteg ajándékot vitt a Mikulás a Gyöngyösi Állatkertbe, még a legveszélyesebb lakókat, a pumákat is meglátogatta. Gyerekek is segítettek neki meglepni az állatokat a kedvenc ételeikkel. De nemcsak látványetetéseken vehettek részt, meg is simogathatták az állatokat – tudósított róla a Tények.

A Télapó a nap során minden hozzá látogató kisgyereknek csomagot adott, de megetette a gyűrűsfarkú makikat és később egy nagy csomagot is berakott a nagymacskákhoz.