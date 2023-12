Fél évvel meghosszabbította a rendőrséggel kötött közbiztonsági megállapodást a gyöngyösi képviselő-testület. A szabadnapos rendőrök bevonásával megvalósuló programot az önkormányzat finanszírozza, eredményei pedig a rendőrség szerint is kedvezőek – számolt be az önkormányzat hivatalos oldalán.

A képviselők által meghosszabbított megállapodásnak az elmúlt félévben számos eredménye volt. A megállapodás keretében városrendészek és szabadidős rendőrök heti három napon nyolc órában látnak el közös járőrszolgálatot. A szabadidős rendőrök díjazására az önkormányzat adomány formájában biztosított fedezetet. A program folytatására hatmillió forintot fordít az önkormányzat, amely a közbiztonság további javulását várja a program folytatásától. Az együttműködést egyébként mindkét fél, a rendőrség és a városrendészet is pozitívan értékelte. A rendőrség egyebek mellett ezt írta a program eredményeiről: „A Gyöngyösi Önkormányzat által átadott adomány nagymértékben hozzájárult a Gyöngyösi Rendőr-kapitányság hatékonyabb tevékenységéhez. A város közbiztonsági helyzete megítélésünk szerint és a városrendészet igazgatójával történt folyamatos helyzetértékelés alapján javult, azonban leginkább a Duranda és a Harmadosztály városrészek miatt folyamatos ellenőrzést igényel. Összességében megállapítható, hogy az elmúlt időszakot sikerek kísérték, melyeket nagymértékben köszönhetünk a szabadidős rendőrök foglalkoztatásának is, ezért a továbbiakban is szükséges a folyamatos rendőri jelenlét, a hatékony rendőri intézkedések lefolytatása.” A program első ütemében, 2023. október 31-ig 70 rendőr 516 órában teljesített szolgálatot.

Az önkormányzat január elsejétől új szerződést köt a Köztársaság téri piac üzemeltetésére a létesítményt eddig is üzemeltető Városgondozási Zrt.-vel. A társaság bérleti díjat nem fizet, a bevételekkel és a kiadásokkal azonban havonta elszámol majd az önkormányzattal. A Városgondozási Zrt. a piac felújítását tervezi, amelybe beletartozik majd valamennyi fém- és fafelület kezelése, festése, a kerítés pótlásával együtt, az ereszcsatornák javítása, kiegészítése, a nyeregtető ponyvájának egyeséges kialakítása, illetve az elektromos hálózat teljes felújítása, a világítás korszerűsítése is. A felújítás mintegy nyolcmillió forintba kerül, amit az önkormányzat finanszíroz.

A magas infláció miatt átfogó bérfejlesztésről döntöttekk, amely az önkormányzati hivatal munkatársai mellett az intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok munkavállalóira is kiterjed. A január 1-jétől hatályos béremelés mértéke 15 százalék, gazdasági társaságoknál legalább 10%, míg a bértömeg 5 százalékának megfelelő mértékű emelésről a cégvezetők differenciáltan dönthetnek, miközben a társaságok egyhavi bértömegének erejéig évvégi jutalmat is adhatnak munkavállalóiknak. A rekordinfláció kedvezőtlen hatásai miatt a grémium korábban soron kívüli cafetéria-juttatásról és az önkormányzati hivatalban dolgozók évvégi jutalmazásáról határozott.

A Lakásért életjáradék program keretében az önkormányzat a 65. életévüket betöltött gyöngyösieknek tud segítséget nyújtani mindennapi megélhetésükhöz: a konstrukció lényege, hogy az önkormányzat megvásárolja az ingatlant, amit tulajdonosa élete végéig használhat, és a vételár egy részét azonnal készpénzben, míg a fennmaradó hányadát életjáradék formában kapja meg az önkormányzattól. A tulajdonos elhunyta után a tulajdonjog az önkormányzatra száll, amely bérlakásként hasznosítja az ingatlant.

A képviselő-testület úgy módosította a programról szóló rendeletét, hogy a fentiek fenntartása mellett a lehetőséggel azok a tulajdonostársak is élni tudjanak, amelyeknél csak az egyik fél töltötte be a rendeletben előírt 65. életévét, illetve olyan ingatlant is be lehessen vonni a programba, amelyben nem laknak életvitelszerűen, és azonnal át tudják adni az önkormányzatnak, amely rögtön használatba veszi azt. Ebben az esetben magasabb életjáradékot és készpénzfizetést állapít meg az önkormányzat.

A grémium megtárgyalta és elfogadta a Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 2023-as teljesítéséről szóló beszámolót, és úgy döntött, hogy a közművelődési tevékenység támogatása érdekében a megállapodást a következő évre is megköti, ahogy az elmúlt tíz esztendőben minden évben. Idén összesen 7 millió forinttal támogatta az egyesület tevékenységét az önkormányzat.

A grémium tárgyalt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésről. Az eredeti előterjesztés a Szent Ferenc és Szent Klára Idősek Otthonában 10 férőhelyes nappali ellátás, illetve 10 férőhelyes idősotthoni ellátásról – az önkormányzati támogatás fejében az egyesület ezt a szolgáltatást biztosította a mátrafüredi lakosok számára. Időközben azonban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a vármegyei kormányhivatalnál a nappali ellátás megszüntetését kezdeményezte, amelyhez az önkormányzat hozzájárulása is szükséges. Ezen új fejlemény ismeretében a képviselők végül úgy döntöttek, hozzájárulnak a szolgáltatás megszüntetéséhez, azonban így a támogatási szerződést nem kötötték meg az egyesülettel. A mátrafüredi lakosok számára a kötelezően biztosítandó nappali ellátást a Kistérségi Humán Szolgáltató Központon keresztül biztosítja majd.

Ugyancsak a decemberi ülésen ítélték oda a Gyöngyös Város Kultúrájáért kitüntetést, amelyet Erdélyi József amatőr fotós és az idén fennállásának tizedik évfordulóját ünneplő Sound of Spirit énekegyüttes vehet majd át a magyar kultúra napja alkalmából rendezett városi ünnepségen. A képviselők úgy döntöttek, hogy a Heves Vármegyei Rendészeti Közbiztonsági díj adományozására Ferenczy Dánielt, a Gyöngyösi Városrendészet igazgatóját terjesztik fel a Heves Vármegyei Közgyűlés elé.