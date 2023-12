Kedden este Lélekmelengető karácsonyi koncertre várták a gyöngyösieket a Mátra Múzeumba. Az est során Báder Ernő, Heves vármegyei Prima-díjas hegedűművész és zenekara, valamint az idén 10 éves, a Gyöngyös város kultúrájáért kitüntetéssel frissen elismert Sound of Spirit Énekegyüttes szórakoztatta a közönséget. A gyöngyösi Városom, szeretlek Egyesület szervezte rendezvényen a fellépők külön-külön, és együtt is adtak elő szerzeményeket. A Sound of Spirit dalainak külön érdekessége az volt, hogy teljesen új feldolgozásokat hallhatott a publikum, mondta el portálunknak Nagy Gábor, az énekegyüttes vezetője. A december 21-én sorra kerülő karácsonyi nagykoncertjükből adtak némi ízelítőt, tette hozzá.