Virtuális karácsonyfa feldíszítésében való részvétellel segítheti bárki a mentősöket, tájékoztatta portálunkat dr. Czakler Éva, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Alapítvány kuratóriumi alelnöke, az OMSZ szolgálatvezető főorvosa.

– Bajtársaink sokszor a szentestét is a mentőautóban töltik. Ilyenkor díszbe borulnak a mentőállomások, két kivonulás között pedig kiszűrődik a karácsonyi zene a mentőautó rádiójából – de csak halkan, hogy a riasztást biztosan meghalljuk. Több mint 1500 életmentő a szeretet ünnepén is készenlétben áll, hogy mindenki biztonságban tölthesse az ünnepeket. Ráadásul ilyenkor az esetszám is kiugró, hiszen a karácsonyi időszakban jellemzően megnövekszik az égési sérülések és szívrohamok száma – a szilveszteri riasztásokról nem is beszélve. Szeretnénk megköszönni a mentők egész éves önfeláldozó munkáját egy meghitt ünnepi gesztussal: célunk, hogy feldíszítsük számukra az ország legnagyobb virtuális karácsonyfáját. Biztosan egyetértenek velem abban, hogy ahogyan a bajbajutottak is megérdemlik, hogy a legjobb eszközökkel a fedélzeten induljanak segítségükre, úgy bajtársaink is, hogy a lehető legnagyobb kényelemben pihenjék ki egy-egy műszak vagy riasztás fáradalmait az állomáson. A virtuális karácsonyfa feldíszítésével adott támogatásokat ezért a legfontosabb, sokszor életmentő eszközök beszerzése mellett a mentők munkakörülményeinek további fejlesztésére is fordítjuk. Így is segítve az ország 256 mentőállomásán szolgálatot teljesítő 8500 bajtársunkat az ünnepek alatt – ismertette az akció célját dr. Czakler Éva.

A kuratóriumi alelnök tájékoztatása szerint a virtuális karácsonyfa feldíszítésére a mentoalapivany.hu weboldalon van lehetőségünk. Ott lehet kiválasztani az eltérű színű díszek közül azt, amelyiket szeretnénk a képzeletbeli fán látni. Mindegyik dísz különböző összegű adományt jelképez: az arany színű 10 ezer forint, a kék 5 ezer, a piros dísz 3 ezer forint adományt jelent a mentőknek.

– Aki az arany dísz mellett dönt, az támogatást nyújt felnőtt és gyermek lélegeztető maszkok, újraélesztő készülékek és hasonló életmentő eszközök beszerzésére. A kék dísz árából például olyan speciális égési kötszereket is tudunk vásárolni, amelyek hűsítik a sérült felnőtt vagy gyermek fájdalmát, és gátolják a szövetek roncsolódását. Egy piros dísszel hozzájárulhat az adakozó akár egy piros sürgősségi táska beszerzéséhez is. Ez a táska tartalmaz minden olyan eszközt, ami a légút biztosításához és a lélegeztetéshez szükséges – részletezte dr. Czakler Éva.